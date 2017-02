Mologen: Erster Durchbruch mit Lefitolimod!

Liebe Leser,

Mologen vermeldet einen neuen Erfolg. Ihr Flaggschiff in der Immuntherapieforschung „Lefitolimod“ wurde sehr erfolgreich an HIV-Patienten getestet. Im Zuge der TEACH-Studie bekam eine ausgewählte Versuchsgruppe von HIV-Kranken zwei Gaben Lefitolimod wöchentlich über einen Zeitraum von vier Wochen.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Mit Hilfe des Präparats konnte die Anzahl der Virenkopien im Darm merklich reduziert werden. Die befürchteten Darmentzündungen blieben aus. Nun soll die Versuchsreihe auf einen Zeitraum von sechs Monaten ausgedehnt werden.

Aids schwächt unbehandelt das Immunsystem sehr stark. Ohne Therapie drohen die Patienten, selbst an eher harmlosen Krankheiten zu versterben.

Ein weiterer Schritt zur Marktreife ist getan!

Sollte auch die längere Studie positiv ausfallen, wäre eine weitere Hürde zur Markteinführung genommen. Lefitolimod aktiviert das Immunsystem sehr stark. Mologen verspricht sich davon eine körpereigene Abwehr von Tumorzellen und Viren. Dies ist ein vollkommen innovativer Ansatz in der Krebstherapie und bei der Behandlung von Viruserkrankungen. Aktuell läuft eine weitere Zulassungsstudie für die Erhaltungstherapie bei Darmkrebs. Denn erste Daten aus der Forschung deuten darauf hin, dass der Wirkstoff auch in diesem Umfeld von Bedeutung sein könnte. Hoffentlich gibt es auch hierzu demnächst Erfolgsmeldungen.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse