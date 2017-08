Mologen: Aktie mit gewaltigem Kurssprung – wie geht es nun weiter?

Liebe Leser,

nach einer knapp dreiwöchigen rasanten Abwärtsfahrt kam es in der letzten Woche zu einer kräftigen Erholung bei der Mologen-Aktie. Der starke Kursanstieg wird mit einem Lizenzdeal in Verbindung gebracht, den das Unternehmen mit dem chinesischen Unternehmen iPharma geschlossen hat. Neben einer vereinbarten Umsatzbeteiligung profitiert das Unternehmen auch von Meilensteinzahlungen, die in der Zukunft zu Cashflows führen können.

Auch charttechnisch sieht die Lage bei Mologen nun wieder besser aus!

Die Aktie ist im Zuge der Abwärtsbewegung fast genau auf die Abwärtstrendlinie der vergangenen Jahre zurückgegangen. Diese Bewegungen sind nicht ungewöhnlich und ziehen des Öfteren einen starken Kursanstieg nach sich. Ein solcher hat sich nun aufgrund der Unternehmensmeldung ereignet.

Charttechnische Analyse: Hält das Tief, kann es auch wieder aufwärts gehen!

Wichtig ist vor allem, dass die Aktie nun wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt und sich etwas stabilisieren kann. Das aktuelle Kursniveau weist einen komfortablen Sicherheitsabstand zum Jahrestief auf. Unter die Marke von 1,86 Euro sollte die Aktie jedoch nicht mehr fallen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.