Mologen Aktie: Was bringt die neue Woche?

Die letzten Tage und Wochen möchten Anleger von Mologen wohl am liebsten schnell wieder vergessen. Seit Anfang Oktober befindet die Aktie des Unternehmens sich in einem deutlichen Abwärtstrend und hat rund ein Drittel ihres Werts eingebüßt. Grund genug, um jetzt in die Zukunft zu blicken.

Zumindest für die nächste Woche ist dabei aber nicht allzu viel zu erwarten. Da die Märkte weiterhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.