Mologen Aktie: Das Vertrauen schwindet!

Am Dienstag treibt Mologen seinen Anlegern die Sorgenfalten auf die Stirn. Das Unternehmen kündigte an, Verhandlungen mit seinen wichtigsten Gläubigern aufzunehmen. Dabei soll darüber geredet werden, die Anleihebedingungen von zwei Wandelanleihen anzupassen, damit diese trotz Fälligkeiten in den Jahren 2024 und 2025 nicht sofort zurückgezahlt werden müssen, nachdem es auf Seiten der Anleihegläubiger zu Kündigungen gekommen ist.

Ein Beitrag von Robert Sasse.