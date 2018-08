Mologen Aktie: Heftige Verluste zum Wochenende!

So manchem Anleger wurde es am Freitag bei der Aktie offenbar zu heiß. Nachdem die Aktie sich binnen weniger Tage von 6,30 Euro über 8 Euro verbessern konnten, haben viele Aktionäre jetzt wohl Gewinnmitnahmen realisiert. Zumindest ist das bisher wohl die beste Erklärung für Kursverluste in Höhe von knapp 8 Prozent kurz vor dem Wochenende. P

er Wochenschlusskurs steht das Papier damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.