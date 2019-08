Mologen Aktie: Halbjahreszahlen sind da!

Ein ziemliches Trauerspiel ist der Chart der Mologen-Aktie. Auf Jahres-Sicht hat die Aktie auch über zwei Drittel an Kurswert verloren. Das Biotech-/Biopharma-Unternehmen schreibt naturgemäß rote Zahlen, da die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung eben (noch?) über den Umsätzen liegen. Doch natürlich sollte es Fortschritte bei der Forschung geben, gemessen z.B. an bestimmten Meilensteinen. Am Mittwoch nun gab es die Zahlen zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Mologen



mehr >