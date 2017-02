Mologen: Änderungen beim Personal!!

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Mologen die Gemüter der Anleger. Denn nicht nur hat die Aktie in den letzten Tagen und Wochen einen rasanten Aufschwung verzeichnen können, es gibt auch Hoffnung auf den Erfolg eines neuen Medikamentes und Neues aus dem Bereich Personal. Elsa Heß hat sich letzte Woche bei Mologen umgeschaut:

Der Vorstand wächst! Das Biotechunternehmen mit Schwerpunkt in der Erforschung und Entwicklung von Präparaten für die Immuntherapie will im Zuge des derzeitigen Erfolges den Vorstand vergrößern. Als Unterstützung für die Vorstandsvorstitzdende Dr. Mariela Söhngen (CEO) und dem CFO Walter Miller wird ab Mai Dr. Matthias Baumann als Chief Medical Officer eingesetzt. Damit wird er für Forschung, Entwicklung, Zulassung und die klinische Unternehmensstrategie verantwortlich sein. Baumann ist aktuell noch als Chief Medical Officer und Vorstandsmitglied bei der NOXXON Pharma AG tätig.

Hoffungsträger „Lefitolimod“! Baumann, mit 26 Jahren Erfahrung in der Biotech- und Pharma-Branche, will Gundas Medikament „Lefitolimod“ zur Marktreife führen und in die Kliniken bringen. „Lefitolimod“, ein Molekül, welches das Immunsystem stark aktiviert, kann wohl derzeit als Mologens Flaggschiff in der Immunologie-Forschung bezeichnet werden. Kommt es auf den Markt, könnte es unter Umständen auch außerhalb der Krebstherapie eingesetzt werden.

Kann Mologen seine Vorhaben so umsetzen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse