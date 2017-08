Mologen AG: Die Aktie ist immer noch ein Wackelkandidat!

Liebe Leser,

nachdem es auch in den letzten Wochen überaus volatil bei der Mologen-Aktie zuging, scheint sich der Aktienkurs nun wieder etwas zu beruhigen. Die Gefahr ist damit jedoch noch lange nicht gebannt. Durch den noch immer aktiven Abwärtstrend sind weitere Kursrückgänge möglich.

Erst eine Stabilisierung würde der Aktie weiterhelfen

Eben diese Stabilisierung hat sich in der letzten Woche wieder etwas mehr angedeutet. Der Kurs ist nicht mehr so stark geschwankt wie in den Wochen zuvor und die Aktie könnte nun einen Boden gefunden haben. Da aber weiterhin Abwärtsdruck auf die Aktie einwirkt, sollten sich Anleger noch etwas gedulden und eine vollständige Bodenbildung abwarten.

Charttechnischer Ausblick: Chancen ergeben sich aus dem niedrigen RSI – Wert

Der Relative Stärke Index ist auf unter 20 Punkte zurückgegangen und hat damit einen neuen Tiefpunkt erreicht. Daraus könnten sich nun neue Turnaround-Szenarien ergeben. Denn normalerweise verweilt der RSI nämlich nicht allzu lange in seinen Extrembereichen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.