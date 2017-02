Molkereiunternehmen Fude und Serrahn expandiert nach Lettland

RIGA (dpa-AFX) - Das deutsche Molkereiunternehmen Fude und Serrahn Milchprodukte expandiert nach Lettland und steigt als strategischer Investor bei der Molkereikooperative Latvijas Piens ein.



Das Hamburger Unternehmen übernahm von der lettischen Agrarfirma Latraps eine Mehrheit von 75,1 Prozent der Anteile an Latvijas Piens, wie Latraps am Donnerstag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Aktien sollen den Angaben zufolge in Besitz der Eximo Agro-Marketing, einer Tochtergesellschaft von Fude und Serrahn Milchprodukte, übergehen. Latvijas Piens wurde 2012 gegründet und produziert Käse- und Molkereiprodukte./awe/DP/stb