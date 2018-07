Molkerei Schwälbchen plant Rekordinvestitionen

BAD SCHWALBACH (dpa-AFX) - Der hessische Molkerei-Konzern Schwälbchen plant Rekordinvestitionen in den Standort Bad Schwalbach.



Unternehmenschef Günter Berz-List kündigte eine neue Abfüllanlage sowie vor allem die Erneuerung und Erweiterung von Lagern an. Über vier Millionen Euro sollen allein dafür in diesem Jahr und 2019 fließen.

"Zum 80. Jubiläum sind das Meilensteine für Schwälbchen", sagte der Vorstand in Bad Schwalbach zur Deutschen Presse-Agentur. Durch den positiven Geschäftsverlauf soll auch die Zahl der Mitarbeiter in der Gruppe bis Ende dieses Jahres auf erstmals mehr als 400 Beschäftigte steigen.

Vor allem durch starke Zuwächse im Geschäftsbereich Großverbraucher-Frischdienst, bei dem Hotels, Gastronomen, Schulen und Mensen sowie Kantinen beliefert werden, konnte der Gewinn in der Gruppe im ersten Halbjahr fast verdoppelt werden. Nach vorläufigen Berechnungen werde ein Ergebnis nach Steuern von rund 1,8 Millionen Euro in den Büchern stehen, kündigte Berz-List an.

Der Umsatz in der Schwälbchen-Gruppe, zu der auch das Markengeschäft mit der sogenannten "Grünen Linie" gehört, sei nach den vorläufigen Zahlen um rund sieben Prozent auf 93 Millionen Euro im Jahresvergleich gestiegen. Die Milchverarbeitung wurde nach Angaben des Managers um vier Prozent auf 70 Millionen Kilogramm erhöht. Schwälbchen arbeitet zu fast hundert Prozent mit eigener Rohmilchversorgung./glb/DP/men