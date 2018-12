Molkerei Berchtesgadener Land mit Deutschem Nachhaltigkeitspreis 2019 ausgezeichnet (FOTO)

Piding (ots) -Die Molkerei Berchtesgadener Land erhielt am Freitagabend denDeutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 in der Kategorie Unternehmenmittlerer Größe. Den Preis nahm Geschäftsführer Bernhard Pointnerstellvertretend für die rund 1.700 Landwirt*innen und ca. 450Molkerei-Mitarbeiter*innen von Bundesumweltministerin Svenja Schulzeim Rahmen einer Gala unter der Schirmherrschaft von Bundespräsidenta.D. Christian Wulff im Maritim Hotel Düsseldorf entgegen. Dierenommierte Fachjury würdigt mit dieser Auszeichnung dasherausragende Engagement der bayerischen Genossenschaftsmolkerei füreine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung."Nachhaltiges Wirtschaften und ehrliche Qualität haben bei unsseit Jahrzehnten Tradition. An erster Stelle steht ein fairerMilchpreis für die aufwändige Milcherzeugung in der Bergregionunserer rund 1.700 Landwirte. Nur so können wir hochwertige heimischeMilchprodukte anbieten, gleichzeitig Landschaftsschutz betreiben undBrauchtum erhalten", so Bernhard Pointner bei der Preisverleihung.Die Molkerei Berchtesgadener Land hat 2017 als erste Molkereiüberhaupt ein Anwendungsverbot für Totalherbizide wie z.B. Glyphosatund außerdem eine Bewegungsprämie zur Steigerung des Tierwohls fürkonventionelle Betriebe eingeführt. "Ich bringe den Preisstellvertretend für unsere Landwirte und unsere Mitarbeiter mit Stolzins Berchtesgadener Land", freut sich Pointner und ergänzt: "VielenDank an alle Kunden, die unsere Milchprodukte kaufen und damitNachhaltigkeit bei uns erst möglich machen. Ich versichere Ihnen, wirwerden weiterhin unseren Teil dazu beitragen, dass dieWeltgemeinschaft bis 2030 die vereinbarten Nachhaltigkeitszieleerreicht."Blühende Wiesen statt Glyphosat-EinödeDie Molkerei Berchtesgadener Land hat sich im Oktober 2017einstimmig gegen den Einsatz jeglicher Totalherbizide in derGrünland- und Ackerbaubehandlung ausgesprochen. 1.700 Landwirte derGenossenschaftsmolkerei Berchtesgadener Land zeigen, dass eineverantwortungsvolle Landwirtschaft in der Alpenregion keineTotalherbizide benötigt. Die Entscheidung war ein Meilenstein für dieganze Branche und kann für zukünftige politische Entscheidungenrichtungsweisend sein. Neben diesem Verbot setzt sich die Molkereiseit Jahren aktiv für die Förderung der biologischen Vielfalt in derLandwirtschaft ein, z.B. im Rahmen des Eu-Regio-Projekts "Wild undkultiviert" als Kooperationspartner der Unesco BiosphärenregionBerchtesgadener Land.Verantwortung lernen, lieben und lebenUnter diesem Motto zieht sich der Leitgedanke der Nachhaltigkeitdurch alle Abteilungen der Genossenschaft. Die MolkereiBerchtesgadener Land nutzt modernste Produktionssteuerungstechnik amStandort Piding, reduziert den Spritverbrauch der LKW-Flotte durcheine GPS-unterstützte optimierte Fahrweise, produziert ihren Stromaus Primärenergie Gas in der hauseigenen Energiezentrale selbst undsetzt mit sicheren und attraktiven Arbeitsplätzen einen Schwerpunktbei den Mitarbeitern, um nur einige Beispiele desNachhaltigkeitsengagements zu nennen. Auch bei der Auswahl derVerpackungen optimiert die moderne Genossenschaftsmolkereikontinuierlich: So kommen inzwischen Kartonverpackungen aus rund 90Prozent nachwachsenden Rohstoffen zum Einsatz.Ökologische und soziale Ziele gehen Hand in Hand mit ökonomischenDie Werte Nachhaltigkeit und Fairness spiegeln sich stets imfairen Milchpreis wider: Seit Jahren führt dieGenossenschaftsmolkerei die Milchpreistabelle in Deutschland undÖsterreich im Jahresdurchschnitt an und sichert damit die Existenzvon rund 1.700 Landwirten, meist kleinbäuerlichen Milchviehbetrieben,im Einzugsgebiet zwischen Watzmann und Zugspitze. Die MolkereiBerchtesgadener Land setzt konsequent auf faire Partnerschaften -sowohl regional, als auch weltweit z.B. mit den FairHandelsunternehmen Gepa und dwp - und hat vor kurzem mit NaturlandFair Mangos aus Indien einen weiteren Rohstoff auf Bio&Fairumgestellt. Über ihr Nachhaltigkeitsengagement informiert dieMolkerei Berchtesgadener Land regelmäßig auf der Websitemolkerei-bgl.de und gibt jährlich einen Nachhaltigkeitsberichtheraus, in dem alle Erfolge und Ziele transparent kommuniziertwerden.Über den Deutschen Nachhaltigkeitspreis:Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnungfür Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen undForschung. Mit fünf Wettbewerben, über 800 Bewerbern und 2.000 Gästenbei den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art inEuropa. In diesem Jahr feiert der Deutsche Nachhaltigkeitspreis sein10-jähriges Bestehen. Die Auszeichnung wird vergeben von der StiftungDeutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit derBundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden,Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen undForschungseinrichtungen. 