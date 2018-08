Molina Healthcare: Was ist jetzt angebracht?

Für die Aktie Molina Healthcare stehen per 31.07.2018 104,09 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Molina Healthcare zählt zum Segment "Managed Health Care".

Nach einem bewährten Schema haben wir Molina Healthcare auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Molina Healthcare-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 10 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 92,23 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -11,39 Prozent erzielen, da sie derzeit 104,09 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Molina Healthcare-Aktie beträgt dieser aktuell 83,14 USD. Der letzte Schlusskurs (104,09 USD) liegt damit deutlich darüber (+25,2 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Molina Healthcare somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (97,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,14 Prozent Abweichung). Die Molina Healthcare-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Molina Healthcare auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,4 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Health Care Facilities & Svcs) von 63,96. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Molina Healthcare auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.