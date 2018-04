Molecular Partners im Q1 plangemäss unterwegs – Fortschritte in Pipeline

Schlieren (awp) - Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners hat im ersten Quartal 2018 finanzielle Ergebnisse im Rahmen der eigenen Erwartungen erzielt. Die flüssigen Mittel verringerten sich um 11,5 Millionen Franken auf 129,5 Millionen Franken per Ende März, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Verantwortlichen zeigen sich mit den Fortschritten der Medikamentenpipeline in den ersten drei Monaten zufrieden.

