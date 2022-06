MolecuLight wurde in die ISWCAP 2022 Konsensrichtlinien zur Optimierung der Prävention von chirurgischen Wundkomplikationen aufgenommen

Toronto und London (ots/PRNewswire) -Die Autoren des internationalen Konsensus schlagen vor, dass die Fluoreszenz-Bildgebung der bakteriellen Belastung in der Lage ist, die gegenwärtigen Paradigmen der postoperativen Wundbehandlung zu verändernMolecuLight Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3553765-1&h=491429810&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3553765-1%26h%3D3320752959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252F%26a%3DMolecuLight%2BInc&a=MolecuLight+Inc)., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Erkennung und Lokalisierung erhöhter bakterieller Belastung in Wunden, gab bekannt, dass es in die neuen Konsensrichtlinien 2022 des International Surgical Wound Complications Advisory Panel (ISWCAP) aufgenommen wurde (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3553765-1&h=1370245101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3553765-1%26h%3D1058949718%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fiswcap.org%252F%26a%3DInternational%2BSurgical%2BWound%2BComplications%2BAdvisory%2BPanel%2B(ISWCAP)&a=International+Surgical+Wound+Complications+Advisory+Panel+(ISWCAP)+aufgenommen+wurde). Das Dokument „Optimising Prevention of Surgical Wound Complications: Detection, Diagnosis, Surveillance and Prediction"1 stellt einen internationalen Konsens vor, der Ansätze für die frühzeitige Erkennung, Diagnose und Vorhersage von chirurgischen Wundkomplikationen empfiehlt, um die Heilungsergebnisse von Schnittwunden für Patienten zu optimieren.Chirurgische Wundkomplikationen stellen nach wie vor eine große Herausforderung für Kliniker auf der ganzen Welt dar und sind weltweit eine der Hauptursachen für Morbidität nach Operationen. Die Häufigkeit chirurgischer Wundkomplikationen, einschließlich chirurgischer Wundinfektionen („SSI"), nimmt weiter zu. Die Entwicklung einer SSI ist mit einem deutlichen Anstieg der Morbidität, einer 2- bis 11-fachen Erhöhung der Sterblichkeitsrate und verlängerten Krankenhausaufenthalten verbunden.2 Etwa 2-5 % der chirurgischen Wunden in den USA entwickeln eine SSI3- 6 mit jährlichen Kosten von bis zu 10 Milliarden Dollar.6-9 Dazu gehören längere Krankenhausaufenthalte, Wiedereinweisungen und zusätzliche Ressourcen für die Behandlung von Komplikationen.In den Konsensleitlinien stellte die ISWCAP-Sachverständigengruppe fest, dass „die Rolle der Diagnosetechnik bei der Erkennung chirurgischer Wundkomplikationen von besonderer Bedeutung ist, da sie ein objektives Mittel zur Erkennung einer Infektion oder einer anderen chirurgischen Wundkomplikation bietet, ohne sich auf das Urteil des Klinikers verlassen zu müssen - d. h. sie hilft, den subjektiven ‚menschlichen Faktor' aus der Erkennung und Diagnose zu entfernen."10Das Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebungssystem von MolecuLight wird im Konsens aufgrund seiner nachgewiesenen Nützlichkeit zur schnellen und nicht-invasiven Identifizierung von Infektionen an der Operationsstelle identifiziert:Die ISWCAP-Expertengruppe war sich einig, dass die Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung eine Diagnosetechnik ist, die bei der frühzeitigen Erkennung von Infektionen an der Operationsstelle von erheblichem Nutzen sein könnte und ein nützliches Instrument für die Früherkennung anderer chirurgischer Wundkomplikationen sein könnte.10In dem Konsens wird auch darauf hingewiesen, wie die Fluoreszenz-Bildgebung zur Erkennung pathogener Aktivitäten eingesetzt wird und nützliche Erkenntnisse liefert und möglicherweise die derzeitigen klinischen Bewertungs- und Diagnoseparadigmen verändert.11 Zahlreiche Studien haben den Nutzen der MolecuLight Point-of-Care-Technologie bei chronischen Wunden nachgewiesen12, 13 (Le et al., 2020; Price, 2020). „Der Einsatz dieser Technologie zur Erkennung von SSI ist ein neues Feld, das vielversprechende Ergebnisse zeigt", heißt es in dem Konsens. Ein Beispiel dafür ist „eine kürzlich durchgeführte Studie, ‚Uncovering the high prevalence of bacterial burden in surgical site wounds with point-of-care fluorescence imaging'14, die eine 11-fache Sensitivität bei der Erkennung von Infektionen durch das MolecuLight-Gerät im Vergleich zu klinischen Anzeichen und Symptomen allein zeigte (Sandy-Hodgetts et al., 2021)."11„Aufgrund seiner Fähigkeit, die bakterielle Belastung am Point-of-Care schnell und zuverlässig zu erkennen, ist die Fluoreszenz-Bildgebung mit dem MolecuLight-Gerät in der Lage, die gegenwärtigen Paradigmen der postoperativen Wundbehandlung zu verändern", sagt die Hauptautorin Kylie Sandy-Hodgetts, PhD, Gründerin und erste Präsidentin der ISWCAP. „Frühzeitige Erkennung und Vorbeugung von chirurgischen Wundkomplikationen, einschließlich SSIs, sind die Hauptschwerpunkte der ISWCAP. MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine proprietäre Fluoreszenz-Imaging-Plattformtechnologie entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Die von MolecuLight auf den Markt gebrachten Geräte, darunter die Fluoreszenz-Bildgebungssysteme MolecuLight i: X® und DX™ und deren Zubehör, sind tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den globalen Wundversorgungsmarkt zur Echtzeit-Erkennung und Lokalisierung von erhöhter bakterieller Belastung in Wunden und zur digitalen Wundmessung. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch auf anderen Märkten weltweit mit relevanten und bislang ungedeckten Bedarf an diesem Verfahren. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere zentrale Industriemärkte.www.moleculight.comBild (Download): https://moleculight.box.com/s/4tsj23g59tsesh8uwgnbhoow5aikbrjzKontakt:Rob Sandler, Chief Marketing Officer, MolecuLight Inc. T. +1.647.362.4684,rsandler@moleculight.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1830135/MolecuLight_MolecuLight_Added_to_the_ISWCAP_2022_Consensus_Guide.jpgOriginal-Content von: MolecuLight Inc., übermittelt durch news aktuell