Mojmir Hlinka sieht baldige Zinssenkung der Fed – und kauft Beyond Meat

Drei Faktoren sieht Vermögensverwalter Mojmir Hlinka als entscheidend für die Börsenentwicklung: Zinsen, Trump und Inflation vs Konjunktur. "Früher hat ein Tweet von Trump die Börsen auf Achterbahn geschickt, jetzt kommt nur noch ein Gähnen raus." Entscheidend ist also die Notenbankpolitik und dabei vor allem die Fed, wo Mojmir Hlinka schon seit längerem Zinssenkungen erwartet. Was bedeutet das für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung