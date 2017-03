Mojib Latif begeistert AIDA Gäste mit seinem Engagement für Klimaschutz (FOTO)

Rostock (ots) -Im Rahmen der Eventreihe "Prominente lesen" ist der Meeres- undKlimaschutzexperte Mojib Latif seit dem 26. Februar 2017 an Bord vonAIDAsol.Auf der 7-tägigen Kreuzfahrt rund um die Kanaren erleben die GästeLatif noch bis zum 5. März 2017 in spannenden Lesungen und Talks. Derengagierte Meeres- und Klimaschützer liest u.a. aus seinem Buch "DasEnde der Ozeane". In einem von Dr. Monika Griefahn, Direktorin fürUmwelt und Nachhaltigkeit AIDA Cruises, moderierten Talk erhaltenGäste zusätzlich faszinierende Erkenntnisse zum Thema Meeres- undKlimaschutz und wie der Klimawandel begrenzt werden kann."Ich fühle mich sehr willkommen an Bord. Ich möchte den Gästenverdeutlichen, wie einmalig unsere Erde ist. Wir müssen anders aufunserem Planeten leben und es schaffen, intelligenter mit denbegrenzten Ressourcen umzugehen", so Latif.Für AIDA Gäste gibt es 2017 erneut sehr abwechslungsreichesEntertainment auf See zu erleben. Nicht nur das Schiff und dieDestinationen prägen den Urlaub einer AIDA Kreuzfahrt, sondern auchdas mehrfach preisgekrönte Entertainmentprogramm an Bord. Weit mehrals 20 prominente Moderatoren, Schauspieler und Bestseller-Autorenaus Film, Fernsehen und Theater werden 2017 an Bord mit ihrenunterhaltsamen und spannenden, lustigen und bewegenden Lesungenbegeistern. Darunter befinden sich unter anderem TV-ModeratorinBettina Tietjen, die preisgekrönte Kriminal- und DrehbuchautorinElisabeth Hermann, Bestsellerautorin und Sängerin Hera Lind und NDRTalkshow-Moderator und Produzent Hubertus Meyer-Burkhard.Weitere Informationen zu den Angeboten aus der AIDA Urlaubsweltsind im Reisebüro, auf www.aida.de/aidaplus oder im AIDA Kundencenterunter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 buchbar.Über Mojib LatifMojib Latif (60) ist Leiter des ForschungsbereichesOzeanzirkulation und Klimadynamik im GEOMAR Helmholtz-Zentrum fürOzeanforschung Kiel. Er ist unter anderem Mitglied der Akademie derWissenschaften in Hamburg, der Deutschen Gesellschaft Club of Romeund Vorsitzender des Deutschen Klima-Konsortiums. 2001 und 2007 warer Mitautor der Berichte des Weltklimarates IPCC (IntergovernmentalPanel on Climate Change). Seit 2003 ist er Professor an derUniversität Kiel. Prof. Dr. Mojib Latif ist Klimaforscher amHelmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Schirmherr derKlimaschutzorganisation atmosfair.Über AIDA CruisesAIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlicherfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 8.000Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDASchiffe. AIDA betreibt mit derzeit 11 Kreuzfahrtschiffen eine dermodernsten Flotten der Welt. Im Sommer 2017 begrüßt AIDA Cruises mitAIDAperla das zwölfte Kreuzfahrtschiff seiner Kussmundflotte und wirdmit diesem Kreuzfahrten ab Palma de Mallorca sowie Barcelonaanbieten. Bis 2021 entstehen zwei weitere Neubauten auf der MeyerWerft in Papenburg (Deutschland). AIDA Cruises wird mit dem Konzept"Green Cruising" als weltweit erste Kreuzfahrtreederei ihre neueSchiffsgeneration ab 2018 zu 100 Prozent mit LNG (Flüssigerdgas)betreiben können. Weitere Informationen auf www.aida.dePressekontakt:Communication:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell