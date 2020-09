Moiselle: Da kann man nur noch staunen?

Für die Aktie Moiselle aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 07.09.2020, 03:35 Uhr, ein Kurs von 0.32 HKD geführt.

Unsere Analysten haben Moiselle nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Moiselle gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 78,53 insgesamt 260 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 21,84 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Moiselle-Aktie beträgt dieser aktuell 0,41 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,32 HKD) liegt damit deutlich darunter (-21,95 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Moiselle somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 0,31 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,23 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Moiselle ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Moiselle auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Moiselle wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Moiselle?

Wie wird sich Moiselle nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Moiselle Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Moiselle Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken