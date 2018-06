Moin aus Rußland - Das ARD-Morgenmagazin sendet während der Fußball-Weltmeisterschaft aus einem kleinen Ort in Ostfriesland

Köln (ots) -Zu Fuß von Amerika nach Rußland in zehn Minuten - das gibt's nur inOstfriesland. Gerade mal einen Steinwurf sind die beiden Ortsteileder 10.000-Seelen-Gemeinde Friedeburg voneinander entfernt. Im Junidürften die Bewohner des Ortsteils Amerika neugierig ins zweiKilometer entfernte Rußland blicken - dann nämlich, wenn dasARD-Morgenmagazin während der Fußball-Weltmeisterschaft live aus demkleinen Ort in Ostfriesland sendet.Am 14. und 15. Juni, vom 25. bis 29. Juni sowie vom 9. bis 13. Julideckt die ARD den Fußball-Frühstückstisch zwischen 5.30 Uhr und 9.00Uhr nun in Rußland. "Wir haben ein idyllisches Plätzchen an einem Seemit Steg und Wald gefunden, dass wir perfekt in eine russischeFußballkulisse verwandeln werden", so MOMA-Redakteur Uwe Kirchner.Bis zu 90 Minuten des Morgenmagazins wird der Sport während derWeltmeisterschaft einnehmen - stets mit leicht ostfriesischemEinschlag.An den ersten beiden Tagen moderiert Okka Gundel, um die Ecke inAurich geboren, den Sportblock im MOMA. In den beiden weiterenSendewochen übernimmt WDR-Moderator Peter Großmann die Moderation.Allroundtalent und NDR-Moderator Yared Dibaba, für den plattdeutschlängst zur Muttersprache geworden ist, wird die gesamten Sendewochenals Co-Moderator zur Seite stehen. Zum WM-Auftakt am 14. Juni 2018wird Yared Dibaba von seiner Band "Die Schlickrutscher" begleitet. AmFreitag kommt Sänger Adel Tawil, später folgen noch Madsen, HeinzRudolf Kunze, Joris und die Höhner.Die geringe Zeitverschiebung spielt dem MOMA-Team in diesem Jahr indie Karten. Es gibt Live-Schalten ins deutsche Mannschaftsquartier,Interessantes aus Social Media und jede Menge Expertengespräche. AlsExperten u.a. mit dabei: Olaf Thon, Weltmeister von 1990,Eishockeyspieler Christian Ehrhoff, der ehemalige BundesligaprofiMike Büskens sowie Ex-Nationalspielerin Inka Grings.Redaktion: Martin HövelFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deAgentur Ulrike Boldt, Tel. 02150 20 65 62Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell