Mohawk Industries legt Rekordergebnisse für viertes Quartal und Gesamtjahr vor

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. (NYSE:MHK) veröffentlichte heute einen Reingewinn des vierten Quartals 2016in Rekordhöhe von 234 Millionen USD sowie ein verwässertes Ergebnisje Aktie (EPS) von 3,13 USD, eine Erhöhung um 22% gegenüber demVorjahr. Ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstigeAufwendungen lag der Reingewinn bei 243 Millionen USD und das EPS bei3,26 USD, eine Steigerung um 16% gegenüber dem bereinigten EPS desvierten Quartals des Vorjahrs. Der veröffentlichte Nettoumsatz desvierten Quartals 2016 betrug 2,2 Milliarden USD, eine Steigerung um9% gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahrs bei konstanten Tagenund Wechselkursen. Im vierten Quartal 2015 erreichte der Nettoumsatz2,0 Milliarden USD, der Reingewinn 192 Millionen USD und das EPS 2,57USD; ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungenbetrug der Reingewinn 210 Millionen USD und das EPS 2,82 USD.Der Nettoertrag für die zwölf Monate mit Ende zum 31. Dezember2016 belief sich auf 930 Millionen USD, das EPS belief sich auf 12,48USD. Das Nettoergebnis ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- undsonstige Aufwendungen lag bei 940 Millionen USD mit einem EPS von12,61 USD, ein Anstieg von 24% gegenüber dem bereinigten EPS-Ergebnisdes Zwölfmonatszeitraums des Jahres 2015. Der Nettoumsatz für dieZwölfmonatsperiode betrug wie ausgewiesen 9,0 Milliarden USD, einAnstieg von 11% gegenüber dem Vorjahr und von 5,5% bei konstantenWechselkursen. Für den am 31. Dezember 2015 endenden Berichtszeitraumbetrug der Nettoumsatz 8,1 Mrd. USD, der Nettogewinn belief sich auf615 Mio. USD und der Gewinn pro Aktie lag bei 8,31 USD; ohneRestrukturierungs-, Akquisitions- und andere Aufwendungen lag derNettogewinn bei 756 Mio. USD, und der Gewinn pro Aktie bei 10,20 USD.In seinem Kommentar zur Performance von Mohawk Industries imvierten Quartal und im Gesamtjahr erklärte Jeffrey S. Lorberbaum,Chairman und CEO, "Im vierten Quartal hat unser Umsatz und Gewinn jeAktie neue Rekordmarken für den Berichtszeitraum gesetzt. Unsereoperative Marge im Quartal stieg auf 14,0%, was einer Verbesserung um150 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr und dem höchsten Ergebnis fürdas vierte Quartal in der Geschichte des Unternehmens entspricht."Mohawk hat für das Gesamtjahr eine hervorragende Leistungabgeliefert. Der Jahresumsatz stieg auf ein Allzeithoch, unser EBITDAsteigerte sich auf 1,7 Milliarden USD und wir können ein bereinigtesoperatives Ergebnis von 1,3 Milliarden USD vorweisen, ein Plus von24% gegenüber dem Vorjahr, dem besten Jahr in derUnternehmensgeschichte. Im Jahre 2016 tätigten wir mit rund 670Millionen USD unsere bislang höchsten Kapitalinvestitionen, und habenbereits unsere Produktivität für 2016 mit Prozessverbesserungen durchneue Methoden, Neugestaltung von Produkten und Anlagenaufrüstungen um140 Millionen USD steigern können. Wir werden, um unser anhaltendesWachstum fortzusetzen, in diesem Jahr noch massiver interninvestieren, um unsere Kapazitäten auszubauen und neue Märkte zuerschließen. Zusätzlich dazu ergänzen wir spezifische Ressourcen, mitdenen wir stärker differenzierte Produkte hervorbringen können. Wirerwarten für das kommende Jahr noch deutlichereProduktivitätsverbesserungen."Der Umsatz unseres Global Ceramic Segments erhöhte sich in diesemQuartal wie ausgewiesen und stieg um 5% bei konstanten Wechselkursen.Das Betriebsergebnis des Segments stieg wie berichtet rund 17% aufeine Betriebsmarge von 14%. Unser nordamerikanisches Keramikgeschäftwuchs weiter, wobei sich die Bereiche Neubau, der kommerzielle Sektorund Home Center als überdurchschnittlich erfolgreich im Markt bewährthaben. Wir sind bei Stil und Umsatzwachstum führend und bauen diesenVorsprung mit unseren großformatigeren, neuen modernen Designs unddem proprietären Reveal Imaging-Verfahren weiter aus. UnsereKeramikfabrik in Tennessee, ein Green-Field-Objekt, wurde imBerichtszeitraum voll in Betrieb genommen und sollte im erstenQuartal das geplante Effizienzniveau erreichen. Wir führen dort auchgerade neue Produkte mit höherer Wertschöpfung ein, die denProduktmix der Anlage verbessern. In Mexiko konnten wir unsereUmsätze deutlich steigern, haben aber noch bis zum Abschluss derErweiterung unseres Werks in Salamanca im Laufe dieses Jahres mitFertigungseinschränkungen zu tun. Wir haben für die USA und MexikoPreiserhöhungen für ausgewählte Produkte angekündigt, um dieInflation der Kosten für Arbeitskräfte, Energie und Materialauszugleichen. Unsere Umsätze in Europa und unsere Markenstärke imeuropäischen Keramikgeschäft, wo wir stil- und tonangebend sind,wurden dank des überarbeiteten Produktangebots weiter gesteigert. InRussland sind wir nach wie vor Marktführer, da wir internationalangesagtes Design für die Region verfügbar machen. Wir stellen dortzusätzliche Kapazitäten bereit, um die erwartete Expansion derWirtschaft in Russland zu unterstützen."Der Umsatz unseres Flooring North America Segments stieg währenddes Quartals wie berichtet um 10%, während sich der vergleichbareUmsatz bei konstanten Tagen um 8,5% erhöhte. Das Betriebsergebniswuchs, wie ausgewiesen, um 18,5% auf eine Marge von 14,5% bzw. ohneRestrukturierungs-, Integrations- und sonstige Aufwendungen auf eineMarge von 15 %. Wir konnten, trotz sinkender Verkaufspreise, diedurch Channel-Mix und stärkere Nachfrage nach Polyester bedingt sind,unseren Umsatz bei Teppichböden für den Wohnbereich verbessern.Unsere angekündigte Preiserhöhung von 3 bis 5% zur Deckung steigenderKosten wird im ersten Quartal umgesetzt. Wir bringen SmartStrand SilkReserve auf den Markt, einen beispiellos weichen, luxuriösen Teppich,der neue Maßstäbe setzt, und AirO, eine patentierte Technologie fürrecycelte Polyester, mit der ein eleganterer, einzigartiger weicherBodenbelag möglich wird, der sich in der Hälfte der bisher benötigtenZeit verlegen lässt. Unser Geschäft entwickelte sich schneller imgewerblichen Bereich als im Bereich Wohnen, was sich auf unsere imvergangenen Jahr getätigten Produkt- und Vertriebsinvestitionenzurückzuführen lässt. Unser dramatisches Umsatzwachstum beiHartböden einschließlich LVT, Laminat, Holz- und Vinyl hältunvermindert an, und wir haben unsere LVT-Anlage im Berichtszeitraumdeutlich optimiert und installieren gerade eine weitereFertigungslinie, die unsere Kapazität in den USA bis Ende diesesJahres verdoppeln wird. Mit SolidTech bringen wir ein neues,biegesteifes Produkt heraus, das unsere bestehenden flexiblenLVT-Kollektionen ergänzt. Die Performance unsererPremium-Laminatprodukte mit realistischer Optik und proprietärerWasserbeständigkeit liegt weiterhin deutlich über der desGesamtmarkts, und wir stellen Massivholz nachempfundene, längereDielenbretter mit veredeltem Look vor, die aus unserem neuen Werk fürdie Herstellung von Holzwerkstoffen stammen."Der Umsatz unseres Segments Flooring Rest of the World erhöhtesich in diesem Quartal wie berichtet um 14%, das Betriebsergebnisstieg wie berichtet um 41%. Der vergleichbare Umsatz bei konstantenWechselkursen stieg um 7%, und das bereinigte Betriebsergebniserhöhte sich um 20% auf eine Marge von 17%. Das Umsatzwachstum imBerichtszeitraum wurde von LVT, Laminat und Dämmprodukten angeführt.Sowohl bei Vinylplatten als auch bei Holz hatten wir in derVergangenheit mit Produktionsstörungen zu kämpfen, die inzwischenüberwunden sind. Ursächlich für den Anstieg unserer Margen im Segmentsind ein verbesserter Mix, der Erfolg unserer neu eingeführtenProdukte sowie Preiserhöhungen, um Kosteninflation undWährungsänderungen aufzufangen. Die LVT-Produktion wurde mitUmsetzung zahlreicher betrieblicher Verbesserungen maximiert, die denDurchsatz erhöhen und unsere Herstellungskosten senken. Wirinvestieren, mit Hinblick auf die diesjährig zu erwartendeKapazitätssteigerung, weiterhin in Verkauf und Marketing, um denVertrieb unserer LVT-Produkte auszubauen. Im Bereich Laminat könnenwir durch unsere Innovationskraft in Design und Performancekontinuierlich Absatz und Margen steigern. Der Umsatz unsererDämmstoffe ist deutlich gestiegen, weil wir die Management- undVertriebsstrategien der akquirierten und bestehenden Geschäfte neuausgerichtet haben. Wir beginnen in Europa mit dem Verkauf vonTeppichfliesenprodukten, was eine Distributionsgrundlage für die neueTeppichfliesenfabrik schaffen wird, die wir in diesem Jahr in Belgienerrichten, in Russland wird ein von uns genehmigtes Vinylplattenwerkin unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Keramikfabrik entstehen,die im kommenden Jahr in Betrieb gehen wird."Wir haben im Januar eine Vereinbarung über den Erwerb eines inder Nähe unserer bestehenden Anlagen in Italien liegendenKeramikunternehmens getroffen, und wir erwarten uns daraus Synergienin den Bereichen Produkt, Vertrieb und Fertigung, die unsereKostenposition verbessern und unsere kombinierten Marken und vereinteDistribution stärken werden."Mohawk ist heute besser als jemals zuvor in der Geschichte desUnternehmens aufgestellt. Wir haben für 2016 Rekordergebnissegeliefert, und unsere Anlagestrategie zur Verbesserung vonProduktneuerungen, Marken und Service hat sich auch weiterhin fürunsere Kunden bezahlt gemacht und die erwarteten Renditen erzielt.Wir erwarten für 2017, dass der Umsatz auf lokaler Basis ähnlich wieim Vorjahr wächst, mit einer leichten Verbesserung der operativenMargen, nicht eingerechnet Akquisitionen und geistiges Eigentum. Indiesem Jahr werden wir, zusätzlich zur weiteren Kosteninflation,Kosten in Höhe von 45 Millionen USD für Inbetriebnahmen und die damitverbundenen Marketingaufwendungen auffangen, und unternehmensweit zurSteigerung unseres Umsatzwachstums investieren, indem wir unsereKapazitäten ausbauen, unser Produktportfolio erweitern und neueMärkte erschließen. Unser Verschuldungsgrad liegt trotz der durch unsseit 2013 getätigten erheblichen Investitionen auf dem historischniedrigen Wert von 1,4 x EBITDA. Wir glauben, dass sich in unserenaktuellen Märkten und Produktkategorien Möglichkeiten fürAkquisitionen sowie Chancen durch neue geografische Reichweite undneue Komplementärprodukte bieten. Unser Unternehmen kann, sowohl vonseiner Aufstellung als auch seiner Bilanz her, bedeutende zusätzlicheInvestitionen schultern, um das Geschäft weiter zu steigern und denShareholder-Value zu erhöhen. Unter Berücksichtigung dieser Faktorenliegt unsere Prognose für das EPS des ersten Quartals 2017 bei 2,64USD bis 2,73 USD, eine Steigerung von 11% bis 15% im Vergleich zumEPS des ersten Quartals 2016".INFORMATIONEN ZU MOHAWK INDUSTRIESMohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller vonBodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum auf derganzen Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs-und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktionvon Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-,Stein- und Vinylböden. Mit unseren branchenweit führendenInnovationen konnten wir Produkte und Technologien schaffen, dieunsere Marken am Markt differenzieren und allen Anforderungen bei Um-und Neubauten gerecht werden. Unsere Marken, unter ihnen AmericanOlean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,Pergo, Quick-Step und Unilin, gehören zu den bekanntesten Namen derBranche. Mohawk hat sich im vergangenen Jahrzehnt von einem reinamerikanischen Teppichhersteller hin zum weltgrößten Unternehmen fürBodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada,Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und denVereinigten Staaten entwickelt.Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen,insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen,Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnlichesbeschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte","glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnlicheAusdrücke enthalten, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Für dieseAussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz fürzukunftsgerichtete Aussagen, wie er im Private Securities LitigationReform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheitbezüglich der Korrektheit zukunftsgerichteter Aussagen geben, weildiese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken undUnsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren könnendazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen alsprognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage,Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung derRohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation inVerbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicherVerlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf undUmsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens,Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen,internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte,Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produkthaftung undsonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, diein den von Mohawk bei der SEC eingereichten Unterlagen sowie inanderen Publikationen genauer erläutert werden.Telefonkonferenz am Freitag, 10 Februar 2017 um 11:00 Uhr (EST)Die Einwahlnummern sind 1-800-603-9255 für USA/Kanada und1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID #50983195. Bis Freitag, den Freitag, 10. März 2017, kann einMitschnitt der Telefonkonferenz unter der Telefonnummer 855-859-2056für US/lokale Anrufe und unter der Nummer 404-537-3406 fürinternationale/lokale Anrufe bei Eingabe der Konferenz-ID # 50983195abgehört werden.MOHAWK INDUSTRIES, INC.UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN(ungeprüft)Konsolidierte Gewinn- und Drei ZwölfVerlustrechnung Monate Monatezum zum(Beträge in Tausend, 31. 31. 31. 31.ausgenommen Angaben je Dezember Dezember Dezember DezemberAktie) 2016 2015 2016 2015Nettoumsatz USD 1.997.997 8.959.087 8.071.5632.182.566Umsatzkosten 1.491.567 1.375.787 6.146.262 5.660.877Bruttogewinn 690.999 622.210 2.812.825 2.410.686Vertriebs-, Verwaltungs- 385.727 372.968 1.532.882 1.573.120und GemeinkostenBetriebsergebnis 305.272 249.242 1.279.943 837.566Zinsaufwand 8.485 18.480 40.547 71.086Sonstiger Aufwand (3.190) 11.525 (1.729) 17.619(Ertrag), nettoGewinn vor 299.977 219.237 1.241.125 748.861ErtragssteuernErtragssteueraufwand 65.469 27.232 307.559 131.875Reingewinn 234.508 192.005 933.566 616.986einschließlichMinderheitsbeteiligungenAuf 760 446 3.204 1.684Minderheitsbeteiligungenentfallender ReingewinnAuf Mohawk Industries, USD 191.559 930.362 615.302Inc., entfallenderReingewinn233.748Auf Mohawk Industries,Inc., entfallenderunverwässerter Gewinn jeAktieAuf Mohawk Industries, USD 2,59 12,55 8,37Inc., entfallenderunverwässerter Gewinn jeAktie 3,15Gewichtete, 74.164 73.924 74.104 73.516durchschnittlich im Umlaufbefindliche Stammaktien -unverwässertAuf Mohawk Industries,Inc., entfallenderverwässerter Gewinn jeAktieAuf Mohawk Industries, USD 2,57 12,48 8,31Inc., entfallenderverwässerter Gewinn jeAktie 3.13Gewichtete, 74.638 74.475 74.568 74.043durchschnittlich im Umlaufbefindliche Stammaktien -verwässertSonstigeFinanzinformationen(Beträge in Tausend)Wertminderungen und USD 94.025 409.467 362.647Abschreibungen104.379Investitionsaufwand USD 151.587 672.125 503.657211.365Konsolidierte Bilanzdaten(Beträge in Tausend)31. 31.Dezember Dezember2016 2015AKTIVAUmlaufvermögen:Barmittel und USD 81.692Barmitteläquivalente121.665Forderungen, netto 1.376.151 1.257.505Lagerbestand 1.675.751 1.607.256297.945 303.519Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigesUmlaufvermögenSumme 3.471.512 3.249.972UmlaufvermögenSachanlagen, netto 3.370.348 3.147.118Firmenwert 2.274.426 2.293.365Immaterielle 834.606 936.541Vermögenswerte, nettoLatente Ertragssteuern und 279.704 307.404sonstige langfristigeVermögenswerteSumme Aktiva USD 9.934.40010.230.596PASSIVA UND EIGENKAPITALKurzfristigeVerbindlichkeiten:Kurzfristiger Anteil USD 2.003.003langfristigerVerbindlichkeiten und 1.382.738Commercial PaperVerbindlichkeiten und 1.335.582 1.256.025passiveRechnungsabgrenzungSumme kurzfristige 2.718.320 3.259.028VerbindlichkeitenLangfristige 1.128.747 1.188.964Verbindlichkeitenabzüglich kurzfristigerAnteilLatente Ertragssteuern und 576.346 603.593sonstige langfristigeVerbindlichkeitenSumme Passiva 4.423.413 5.051.585Kündbare 23.696 21.952MinderheitsanteileSumme Eigenkapital 5.783.487 4.860.863Summe Passiva und USD 9.934.400Eigenkapital10.230.596Segmentinformationen Drei Zum bzw.Monate für zwölfzum Monateendend am(Beträge in Tausend) 31. 31. 31. 31.Dezember Dezember Dezember Dezember2016 2015 2016 2015Nettoumsatz:Global Ceramic USD 711.691 3.174.706 3.012.859749.146Flooring NA 970.136 879.765 3.865.746 3.602.112Flooring ROW 463.284 406.508 1.918.635 1.456.898Interner Segmentumsatz - 33 - (306)Konsolidierter USD 1.997.997 8.959.087 8.071.563Nettoumsatz2.182.566Betriebsergebnis(Aufwand):Global Ceramic USD 87.583 478.448 414.154102.080Flooring NA 140.311 118.410 505.115 264.271Flooring ROW 70.735 50.206 333.091 203.370Konzern und (7.854) (6.957) (36.711) (44.229)EliminierungenKonsolidiertes USD 249.242 1.279.943 837.566Betriebsergebnis305.272Aktiva:Global Ceramic USD 3.846.1334.024.859Flooring NA 3.410.856 3.164.525Flooring ROW 2.689.592 2.805.246Konzern und 105.289 118.496EliminierungenKonsolidierte USD 9.934.400Aktiva10.230.596Überleitung des Reingewinnsvon Mohawk Industries,Inc., zum bereinigtenReingewinn von MohawkIndustries, Inc., und zumbereinigten verwässertenGewinn je Aktie von MohawkIndustries, Inc.(Beträge in Tausend,ausgenommen Angaben jeAktie)Drei ZwölfMonate Monatezum zum31. 31. 31. 31.Dezember Dezember Dezember Dezember2016 2015 2016 2015Auf Mohawk Industries, USD 191.559 930.362 615.302Inc., entfallenderReingewinn233.748Ausgleichsposten:Restrukturierungs-, 16.214 30.820 60.523 74.604Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBilanzierung nach - 21 - 13.337Erwerbsmethode (Bewertungdes Vorratsvermögens)Beilegung von - (2.520) (90.000) 124.480Rechtsstreitigkeiten undRückstellungenAuflösung eines 3.004 11.180 5.371 11.180Vermögenswertes fürEntschädigungsleistungenWertminderung des - - 47.905 -HandelsnamensAufgelaufene - - - 651DarlehenskostenErtragssteuern - Aufhebung (3.004) (11.180) (5.371) (11.180)unsicherer SteuerpositionenErtragssteuern (6.678) (9.889) (8.443) (72.872)Auf Mohawk Industries, USD 209.991 940.347 755.502Inc., entfallenderbereinigter Reingewinn243.284Auf Mohawk Industries, USD 2,82 12,61 10,20Inc., entfallenderbereinigter, verwässerterGewinn je Aktie 3.26Gewichtete, 74.638 74.475 74.568 74.043durchschnittlich im Umlaufbefindliche Stammaktien -verwässertÜberleitung derGesamtschuld zurNettoschuld(Beträge in Tausend)31.Dezember2016Kurzfristiger Anteil USDlangfristigerVerbindlichkeiten undCommercial Paper 1.382.738Langfristige 1.128.747Verbindlichkeiten abzüglichkurzfristiger AnteilAbzüglich: Barmittel und 121.665BarmitteläquivalenteNettoverschuldung USD2.389.820Überleitung desBetriebsergebnisses zumbereinigten EBITDA(Beträge in Tausend) VergangenezwölfDrei MonateMonate zumzum2. April 2. Juli 1. 31. 31.2016 2016 Oktober Dezember Dezember2016 2016 2016Betriebsergebnis USD 350.692 378.307 305.272 1.279.943245.672Sonstiger (Aufwand) Ertrag (3.429) 5.807 (3.839) 3.190 1.729Auf (569) (926) (949) (760) (3.204)Minderheitsbeteiligungenentfallender Reinverlust(Ertrag)Wertminderungen und 100.194 101.215 103.680 104.379 409.468AbschreibungenEBITDA 341.868 456.788 477.199 412.081 1.687.936Restrukturierungs-, 7.718 6.020 30.572 16.214 60.524Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBilanzierung nach - - - - -Erwerbsmethode (Bewertungdes Vorratsvermögens)Beilegung von - - (90.000) - (90.000)Rechtsstreitigkeiten undRückstellungenAuflösung eines - - 2.368 3.004 5.372Vermögenswertes fürEntschädigungsleistungenWertminderung des - - 47.905 - 47.905HandelsnamensBereinigtes EBITDA USD 462.808 468.044 431.299 1.711.737349.586Nettoschuld zu bereinigtem 1,4EBITDAÜberleitung desNettoumsatzes zumNettoumsatz bei konstantenWährungskursen undkonstanten Liefertagen,ohne Akquisitionsvolumen(Beträge in Tausend)Drei ZwölfMonate Monatezum zum31. 31. 31. 31.Dezember Dezember Dezember Dezember2016 2015 2016 2015Nettoumsatz USD 1.997.997 8.959.087 8.071.5632.182.566Bereinigung des (23.872) - - -Nettoumsatzes beikonstanten LiefertagenBereinigung des 16.731 - 68.962 -Nettoumsatzes beikonstanten WechselkursenNettoumsatz bei konstanten 2.175.425 1.997.997 9.028.049 8.071.563Währungskursen undkonstanten LiefertagenAbzüglich: Auswirkungen des (38.436) - (509.172) -AkquisitionsvolumensNettoumsatz bei konstanten USD 1.997.997 8.518.877 8.071.563Währungskursen undkonstanten Liefertagen,ohne Akquisitionsvolumen 2.136.989Überleitung desNettosegmentumsatzes zumNettosegmentumsatz beikonstanten Währungskursenund konstanten Liefertagen(Beträge in Tausend)DreiMonatezumGlobal Ceramic 31. 31.Dezember Dezember2016 2015Nettoumsatz USD 711.691749.146Bereinigung des (8.224) -Nettoumsatzes beikonstanten LiefertagenBereinigung des 5.134 -Nettosegmentumsatzes beikonstanten WechselkursenNettosegmentumsatz bei USD 711.691konstanten Währungskursenund konstanten Liefertagen746.056Überleitung desNettosegmentumsatzes zumNettosegmentumsatz beikonstanten Liefertagen(Beträge in Tausend)DreiMonatezumFlooring NA 31. 31.Dezember Dezember2016 2015Nettoumsatz USD 879.765970.136Bereinigung des (15.647) -Nettoumsatzes beikonstanten LiefertagenNettosegmentumsatz bei USD 879.765konstanten Liefertagen954.489Überleitung desNettosegmentumsatzes zumNettosegmentumsatz beikonstanten Währungskursenund konstanten Liefertagen,ohne Akquisitionsvolumen(Beträge in Tausend)DreiMonatezumFlooring ROW 31. 31.Dezember Dezember2016 2015Nettoumsatz USD 406.508463.284Bereinigung des - -Nettoumsatzes beikonstanten LiefertagenBereinigung des 11.597 -Nettosegmentumsatzes beikonstanten WechselkursenNettosegmentumsatz bei 474.881 406.508konstanten Währungskursenund konstanten LiefertagenAbzüglich: Auswirkungen des (38.436) -AkquisitionsvolumensNettosegmentumsatz bei USD 406.508konstanten Währungskursenund konstanten Liefertagen,ohne Akquisitionsvolumen 436.445Überleitung desBruttogewinns zumbereinigten Bruttogewinn,ohne Akquisitionseffekte(Beträge in Tausend)DreiMonatezum31. 31.Dezember Dezember2016 2015Bruttogewinn USD 622.210690.999Bereinigung desBruttogewinns:Restrukturierungs-, 12.218 15.945Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBilanzierung nach - 21Erwerbsmethode (Bewertungdes Vorratsvermögens)Bereinigter Bruttogewinn 703.217 638.176Abzüglich: (7.650) 0AkquisitionseffekteBereinigter Bruttogewinn, USD 638.176ohne Akquisitionseffekte695.567Überleitung der Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten zu denbereinigten Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten(Beträge in Tausend)DreiMonatezum31. 31.Dezember Dezember2016 2015Vertriebs-, Verwaltungs- USD 372.968und Gemeinkosten385.727Bereinigung der Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten:Restrukturierungs-, (3.996) (14.875)Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBeilegung von - 2.520Rechtsstreitigkeiten undRückstellungenBereinigte Vertriebs-, USD 360.613Verwaltungs- undGemeinkosten381.731Überleitung desBetriebsergebnisses zumbereinigtenBetriebsergebnis beikonstanten Wechselkursen(Beträge in Tausend)Drei ZwölfMonate Monatezum zum31. 31. 31. 31.Dezember Dezember Dezember Dezember2016 2015 2016 2015Betriebsergebnis USD 249.242 1.279.943 837.566305.272Bereinigung desBetriebsergebnisses:Restrukturierungs-, 16.214 30.820 59.847 74.604Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBeilegung von - (2.520) (90.000) 124.480Rechtsstreitigkeiten undRückstellungenWertminderung des - - 47.905 -HandelsnamensBilanzierung nach - 21 - 13.337Erwerbsmethode (Bewertungdes Vorratsvermögens)Bereinigtes 321.486 277.563 1.297.695 1.049.987BetriebsergebnisBereinigung des 5.080 - 19.248 -Betriebsergebnisses beikonstanten WechselkursenBereinigtes USD 277.563 1.316.943 1.049.987Betriebsergebnis beikonstanten Wechselkursen326.566Überleitung desSegmentbetriebsergebnisseszum bereinigtenSegmentbetriebsergebnis(Beträge in Tausend)DreiMonatezumGlobal Ceramic 31. 31.Dezember Dezember2016 2015Betriebsergebnis USD 87.583102.080Bereinigung desSegmentbetriebsergebnisses:Restrukturierungs-, 1.303 4.872Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBereinigtes USD 92.455Segmentbetriebsergebnis103.383Überleitung desSegmentbetriebsergebnisseszum bereinigtenSegmentbetriebsergebnis(Beträge in Tausend)DreiMonatezumFlooring NA 31. 31.Dezember Dezember2016 2015Betriebsergebnis USD 118.410140.311Bereinigung desSegmentbetriebsergebnisses:Beilegung von - (2.520)Rechtsstreitigkeiten undRückstellungenRestrukturierungs-, 5.826 8.852Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBereinigtes USD 124.742Segmentbetriebsergebnis146.137Überleitung desSegmentbetriebsergebnisseszum bereinigtenSegmentbetriebsergebnis(Beträge in Tausend)DreiMonatezumFlooring ROW 31. 31.Dezember Dezember2016 2015Betriebsergebnis USD 50.20670.735Bereinigung desSegmentbetriebsergebnisses:Restrukturierungs-, 8.903 16.254Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBilanzierung nach - 21Erwerbsmethode (Bewertungdes Vorratsvermögens)Bereinigtes USD 66.481Segmentbetriebsergebnis79.638Freier Cashflow(Beträge in Tausend)ZwölfMonatezum31. 31.Dezember Dezember2016 2015Mittelzufluss/(-abfluss) 1.327.553 911.873aus laufenderGeschäftstätigkeitAbzüglich: 672.125 503.657InvestitionsaufwandFreier Cashflow USD 408.216655.428Überleitung der Einnahmeninkl.Minderheitsbeteiligungenvor Einkommenssteuern zubereinigten Einnahmen inkl.Minderheitsbeteiligungenvor Einkommenssteuern(Beträge in Tausend)DreiMonatezum31. 31.Dezember Dezember2016 2015Gewinn vor Ertragssteuern USD 219.237299.977Minderheitsbeteiligungen (760) (446)Bereinigung der EinnahmeninklusiveMinderheitsbeteiligungenvor Einkommenssteuern:Restrukturierungs-, 16.214 30.820Akquisitions-,Integrations- und sonstigeKostenBilanzierung nach - 21Erwerbsmethode (Bewertungdes Vorratsvermögens)Beilegung von - (2.520)Rechtsstreitigkeiten undRückstellungenAuflösung eines 3.004 11.180Vermögenswertes fürEntschädigungsleistungenBereinigte Einnahmen USD 258.292inklusiveMinderheitsbeteiligungenvor Einkommenssteuern 318.435Überleitung vonErtragssteueraufwand zubereinigtemErtragssteueraufwand(Beträge in Tausend)DreiMonatezum31. 31.Dezember Dezember2016 2015Ertragssteueraufwand USD 27.23265.469Ertragssteuern - Aufhebung 3.004 11.180unsicherer SteuerpositionenErtragssteuerauswirkung der 6.678 9.889AusgleichspostenBereinigter USD 48.301Ertragssteueraufwand75.151Bereinigter 23,6% 18,7%ErtragssteuersatzDas Unternehmen ergänzt seinenKonzernabschluss, der nachUS-GAAP aufgestellt unddargestellt wird, mit bestimmtenNon-GAAP-Finanzkennzahlen. Wiein den Vorschriften derSecurities and ExchangeCommission geregelt, sehen dieobigen Tabellen eine Überleitungder Non-GAAP-Finanzkennzahlendes Unternehmens auf die amdirektesten vergleichbareUS-GAAP-Kennzahl vor. Jede deroben genanntenNon-GAAP-Kennzahlen solltezusätzlich zur vergleichbarenUS-GAAP-Kennzahl berücksichtigtwerden, und ist möglicherweisenicht mit ähnlich bezeichnetenKennzahlen anderer Unternehmenvergleichbar. Das Unternehmenist der Auffassung, dass dieseNon-GAAP-Kennzahlen, wenn siemit den entsprechendenUS-GAAP-Kennzahlen abgeglichenwerden, für die Investoren desUnternehmens in dieser Weisezweckmäßig sein können:Non-GAAP-Ertragskennzahlenkönnen zur Ermittlung vonWachstumstrends und zumVergleich der Erträge mitfrüheren und kommendenZeiträumen beitragen, undNon-GAAP-Rentabilitätskennzahlenkönnen zum Verständnis derlangfristigenRentabilitätstrends desUnternehmens und zum Vergleichder Gewinne mit früheren undkommenden Zeiträumen beitragen.Das Unternehmen schließtbestimmte Posten aus seinenNicht-GAAP-Ertragskennzahlenaus, da diese Posten innerhalbder Berichtszeiträume erheblichvariieren können und so diezugrunde liegendenGeschäftstrends verdeckenkönnen. Das Unternehmen schließtbestimmte Posten aus seinenNicht-GAAP-Ertragskennzahlenaus, da diese Posten innerhalbder Berichtszeiträume erheblichvariieren können und so diezugrunde liegendenGeschäftstrends verdeckenkönnen. Zu den von denNon-GAAP-Ertragskennzahlen desUnternehmens ausgeschlossenenPosten zählen:Fremdwährungstransaktionen und-Umrechnungen, ungleiche Anzahlvon Versandtagen innerhalb einesZeitraum und die Auswirkungenvon Akquisitionen.Das Unternehmen schließtbestimmte Posten von seinenNon-GAAP-Rentabilitätskennzahlenaus, da diese Posten nichtaussagekräftig für die zentraleoperative Performance desUnternehmens sind bzw. nicht imZusammenhang mit der zentralenoperativen Performance desUnternehmens stehen. Zu diesenausgenommen Posten zählen:Restrukturierungs-,Akquisitions-, Integrations- undsonstige Kosten, Beilegung vonRechtsstreitigkeiten undRückstellungen, Wertminderungendes Handelsnamens sowieBilanzierung nach Erwerbsmethode(Bewertung desVorratsvermögens), Auflösungeines Vermögenswertes fürEntschädigungsleistungen undAufhebung unsichererSteuerpositionen.