Mohawk Industries, Inc. gibt Übernahme der Godfrey Hirst Group bekannt

Der Weltmarktführer bei Bodenbelägen übernimmt den größtenHersteller von Bodenbelägen in Australien und NeuseelandCalhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. (NYSE:MHK) gab heute bekannt, das Unternehmen habe eine Vereinbarung überdie Übernahme der Godfrey Hirst Group abgeschlossen, des führendenUnternehmens für Bodenbeläge in Australien und Neuseeland. Damit bautMohawk seine weltweite Position weiter aus. Derzeit unterhält Mohawkein umfassendes Lager- und Vertriebsnetz in Australien undNeuseeland, über welches das Unternehmen seine Holz-, Laminat-, LVT-,Vinyl- und Teppichprodukte vertreibt.Godfrey Hirst ist der am stärksten vertikal integrierte Herstellervon Teppichböden in Australien und Neuseeland und bietetTeppichböden, modulare Teppiche und Hartbeläge für private undgewerbliche Anwendungen an. Im letzten Geschäftsjahr, das am 30. Juni2017 endete, erwirtschaftete Godfrey Hirst einen Umsatz von ca. US$334 Millionen. Die Übernahme sollte im Laufe des ersten Halbjahres2018 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichenAbschlussbedingungen und darauf anwendbaren behördlichenGenehmigungen. Mohawk geht davon aus, dass die Transaktion innerhalbder ersten zwölf Monate bereits zum EPS beiträgt.Godfrey Hirst wurde 1865 gegründet und ist der führende Herstellervon Bodenbelägen in Australien und Neuseeland sowie der Marktführerbei Design und Innovation. Das Unternehmen befindet sich seit 50Jahren im Besitz der Familie McKendrick und wird von dieserbetrieben. Es wird auch weiterhin von R.G. (Kim) McKendrick, dem CEOund Chairman, gleitet werden."Dies ist eine großartige Gelegenheit für Godfrey Hirst, unsereMitarbeiter, Kunden und Lieferanten", sagte McKendrick. "Mohawk undGodfrey Hirst teilen eine lange Geschichte als Marktführer in derBranche für Bodenbeläge und eine Verpflichtung zu Produktinnovation,Design und überlegenem Kundenservice. Dieses gemeinsame Erbe unsererKulturen, unsere Leistungserwartungen und unser Fokus auf Exzellenzwerden unsere Wachstumschancen bei weichen und harten Bodenbelägenverbessern."Nach Jahrzehnten starken Wachstums in Australien erwarb GodfreyHirst 2006 Feltex, den führenden Teppichhersteller in Neuseeland.Heute sind Godfrey Hirsts hochmoderne Betriebsanlagen und seinVertrieb die am stärksten vertikal integrierten in der Region. DasUnternehmen produziert hochwertige Teppiche aus Wolle, Nylon,Polypropylen und Triexta, mit denen es die Anforderungen sämtlicherKanäle und Preislagen erfüllt. Die Produkte werden unter denbekannten Marken Godfrey Hirst, Feltex und Hycraft über denFachhandel, Baumärkte, Architekten und Designer vertrieben. In denvergangenen Jahren hat Godfrey Hirst sein Produktangebot erweitertund bietet jetzt auch eine breite Palette von weltweit hergestelltenProdukten mit harten Oberflächen an, einschließlich LVT, Holz undLaminat.Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer vonMohawk, erklärte: "Mohawks Strategie in Australien und Neuseeland istes, eine führende Position im Markt für Bodenbeläge aufzubauen.Godfrey Hirsts Marktführerschaft in den Bereichen Marketing,Produktion und Vertrieb wird unseren derzeitigen Vertrieb beiHartbelägen ergänzen und unser Portfolio stärken. Wir werden mitunseren globalen Ressourcen und Talenten bei Bodenbelägen dashervorragende Management von Godfrey Hirst unterstützen und seineWachstumsstrategien beschleunigen."Lorberbaum fügte hinzu: "Mohawk setzt sein starkes Management-Teamund seine Bilanz ein, um seinen Anteil am globalen Markt fürBodenbeläge zu erhöhen. Mit Godfrey Hirst wird Mohawk zum Marktführerfür Bodenbeläge in Australien und Neuseeland und verfügt über einePlattform für signifikantes Wachstum."Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen,insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen,Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnlichesbeschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte","glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnlicheAusdrücke enthalten, sind "vorausschauende Aussagen". Für dieseAussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz fürvorausschauende Aussagen, wie er im Private Securities LitigationReform Act von 1995 vorgesehen ist. Das Unternehmen kann keineSicherheit bezüglich der Korrektheit vorausschauender Aussagen geben,weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken undUnsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren könnendazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen alsprognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage,Wettbewerb, inflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstigerInputkosten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicherVerlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf undUmsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens,Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen,internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte,Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produkthaftung undsonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, diein Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen öffentlichenAnkündigungen genauer erläutert werden.ÜBER MOHAWK INDUSTRIESMohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller vonBodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in dergesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Branchen führenden Innovationen führen zu Produkten und Technologien, die unsere Marken am Markt differenzieren und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.