Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation gibt Programm für Wissensgipfel 2017 bekannt

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Stiftung präsentiert zudem Globalen Wissensindex, das weltweiterste Instrument seiner Art.Die Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) hatdas Programm des bevorstehenden Wissensgipfels 2017 bekanntgegeben,der vom 21.-22. November 2017 im Dubai World Trade Centrestattfindet. Das Motto lautet: "Wissen und die vierte industrielleRevolution".(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/600847/Summit_2017.jpg )Die Stiftung hat zudem den Globalen Wissensindex präsentiert,dessen Ergebnisse im Rahmen des bevorstehenden Wissensgipfelsvorgestellt werden sollen. Der Index wurde gemeinsam mit demEntwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) erarbeitet. Damitsollen Wissensprojekte sowie Strategien zur wirtschaftlichen undgesellschaftlichen Entwicklung unterstützt werden. Gleichzeitig dientder Index als Orientierungshilfe bei der nachhaltigen Entwicklung vonGesellschaften.Der Globale Wissensindex basiert auf einer robusten statistischenInfrastruktur. Er ist eines der größten wissensfokussiertenInstrumente der Welt. In den Index werden unter anderem die folgendenstrategischen Sektoren aufgenommen: höhere Bildung, voruniversitäreBildung, technische/Berufsbildung und Weiterbildung, Informations-und Kommunikationstechnologie, wissenschaftliche Forschung undInnovation, Ökonomie und förderliche Umfelder.Der endgültige Index beinhaltet 131 Länder aus allen Regionen derWelt und bildet insgesamt 133 eigenständige Variablen ausunterschiedlichen Quellen ab. Dabei werden strikte Inklusionsregelnzur Datenverfügbarkeit angewandt. In Zukunft sollenDatenverfügbarkeit und Länderinklusion noch mehr erweitert werden.Im Rahmen des Wissensgipfels 2017 werden bei einer Feier dieSieger des Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Awardbekanntgegeben und gewürdigt. Mit dem renommierten Preis sollen Pläneund Anstrengungen beim Aufbau einer Wissensökonomie unterstütztwerden, indem Innovatoren in Wissenssektor anerkannt und ihreLeistungen herausgestellt werden.Die Aktivitäten und Themen des Gipfels stehen in Einklang mit denPlänen und Strategien der Regierung der VAE. Dabei geht es um dieNutzung von Chancen durch die vierte industrielle Revolution zum Wohlder gesamten Gesellschaft. Bei dem Gipfel treffen sichEntscheidungsträger und Experten, um bahnbrechende Technologien, ihreDimensionen und ihre Rolle bei der Entscheidungsfindung sowie ihretiefgreifenden Auswirkungen auf das Leben der Menschen zudiskutieren.Bei den Sitzungen des Wissensgipfels werden das Konzept dervierten industriellen Revolution und die Geschichte vergangenerindustrieller Revolutionen sowie ihr Einfluss auf dieEntscheidungsfindung diskutiert. Darüber hinaus werden die Expertendie Zukunft dieser Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Wissen undandere Aspekte des menschlichen Lebens beleuchten. WeitereSitzungsthemen sind die Auswirkung der industriellen Revolution aufMedien, Technologie, Bildungswesen, Gesundheitswesen und Wirtschaftsowie weiter gefasste Themen wie künstliche Intelligenz und dieZukunft der Robotik.Die Stiftung ergänzt den Wissensgipfel außerdem ab sofort durcheine Wissenswoche. Im Rahmen der Wissenswoche finden zahlreichewissensorientierte Aktivitäten, Veranstaltungen, Workshops undInitiativen statt, die das Wissen voranbringen und die Reichweite desWissensgipfels vergrößern, damit auch Schüler und Studenten an demSpitzentreffen teilhaben können.Unter folgender Adresse können Sie sich für den Wissensgipfel 2017registrieren: http://www.knowledgesummit.orgPressekontakt:Hussain Mohammad+971()4-4233-466Original-Content von: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF), übermittelt durch news aktuell