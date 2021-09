Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence ruft Manager-Studiengang für Regierung und Unternehmer in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Leben

Abu Dhabi (ots/PRNewswire) - Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), eine Forschungsuniversität mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz (KI), hat das "MBZUAI Executive Program" ins Leben gerufen, das der Regierung und der Wirtschaftselite der Vereinigten Arabischen Emirate dabei helfen soll, das Potenzial von KI zu erschließen, um intelligentes Management, höhere Effizienz und verbesserte Produktivität zu gewährleisten. All dies soll dazu beitragen, wirtschaftliche Wertschöpfung und positive soziale Auswirkungen zu erzielen.Die sechs Kurse des Studiengangs werden von Dozenten von weltweit führenden akademischen Institutionen, Führungskräften von multinationalen Unternehmen und der universitätseigenen Fakultät gehalten und bestehen aus Diskussionsforen, interaktiven Modulen, Branchen-Networking und Seminaren. Zu den Dozenten gehören Professor Eric Xing (Präsident der MBZUAI); Professor Sir Michael Brady (emeritierter Professor der University of Oxford); Professorin Daniela Rus (Leiterin des MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory); Professor Michael Jordan (Pehong Chen Distinguished Professor der University of California in Berkeley); Professor Tom Mitchell (Universitätsprofessor an der Carnegie Mellon University); Dr. Kai-fu Lee (Vorsitzender und CEO von Sinovation Ventures) und andere.Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie und Vorsitzender des MBZUAI-Kuratoriums, erklärte: "Nach der Gründung der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence im Jahr 2019 verdeutlicht die heutige Einführung des MBZUAI Executive Program erneut die Entschlossenheit der Vereinigten Arabischen Emirate, sich an der Spitze jener Technologien und Innovationen zu positionieren, die die Weltwirtschaft prägen.""Das MBZUAI Executive Program ist auf die Bedürfnisse der ranghöchsten Regierungs- und Unternehmensführungskräfte der Vereinigten Arabischen Emirate zugeschnitten und soll Entscheidungsträgern in allen Branchen die Möglichkeit bieten, die Vorteile der KI für den zukünftigen Erfolg ihrer jeweiligen Organisationen zu nutzen und sich auf die Ambitionen des Landes der nächsten 50 Jahre vorzubereiten."Künstliche Intelligenz sei von zentraler Bedeutung für die nationale und wirtschaftliche Wachstumsagenda der VAE und habe das Potenzial, sowohl ein signifikantes neues Wachstum aus den etablierten Industrien zu erschließen als auch den Weg für völlig neue Geschäftsmodelle und innovative Technologien zu ebnen, fügte Seine Exzellenz Dr. Al Jaber hinzu.Professor Eric Xing, Präsident der MBZUAI, erklärte: "Entscheidungsträger, die sich mit KI-gestützten Technologien und Prozessen auskennen, werden in ganz unterschiedlichen Sektoren an der Spitze stehen. Dazu gehören beispielsweise die Bereiche Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Energie, Urbanisierung, Verkehr und Verteidigung. Um sicherzustellen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eine führende Rolle bei der Gestaltung der Industrien der Zukunft spielen, ist es unerlässlich, dass sich die Entscheidungsträger unserer Regierung und der Unternehmen im Land aktiv mit KI auseinandersetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das MBZUAI Executive Program den Führungskräften genau diesen Wettbewerbsvorteil verschaffen wird."Die erste Gruppe, bestehend aus rund 40 Führungskräften, wird 12 Wochen lang Online-Praxiskurse und Seminare zu geschäftlichen, ethischen und politischen Aspekten rund um die KI-Industrie absolvieren. Einschreibefrist ist der 7. Oktober; Seminarbeginn ist am 23. Oktober 2021.Die sechs Kurse des Studiengangs umfassen: Eine Einführung in KI; KI, Maschinelles Lernen und Wirtschaft; Visuelle Kognition und Intelligenz; Sprachliche Kognition und Intelligenz; Die Zukunft der Robotik und Ethik und Politikgestaltung mit KI.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1609473/MBZUAI_Abu_Dhabi_UAE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpgPressekontakt:Tanu Chopratanu.chopra@bcw-global.com+97152 2540702Original-Content von: Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, übermittelt durch news aktuell