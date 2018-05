Mogherini an Iran: Atomdeal weiter umsetzen

ROM (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat an den Iran appelliert, das Atomabkommen weiter umzusetzen.



"Bleiben Sie ihren Verpflichtungen treu, so wie wir unseren Verpflichtungen treu bleiben werden", sagte Mogherini am Dienstagabend in Rom. Das Atomabkommen sei der Höhepunkt von 12 Jahren Diplomatie. "Der Deal gehört uns allen", sagte sie. "Lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand das Abkommen auflöst." Sie wolle dafür sorgen, dass das Abkommen gemeinsamen mit der internationalen Gemeinschaft bestehen bleibe.

US-Präsident Donald Trump hat entschieden, aus dem Abkommen auszusteigen. Der Iran habe über sein Atomwaffenprogramm gelogen, sagte er.

Der Iran verpflichtete sich 2015, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben oder ausgesetzt und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt./asa/DP/he