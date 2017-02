Mofas und Mopeds: schwarz in den Frühling / Neues Kennzeichen ab 1. März 2017 / Geldbußen oder Freiheitsstrafen bei fehlender Versicherung (FOTO)

München (ots) -Mit dem Beginn der milden Temperaturen startet die neue Saison fürMoped- und Mofafahrer: Zum 1. März wird damit auch ein Wechsel desVersicherungskennzeichens notwendig. Ab diesem Zeitpunkt benötigenalle Kleinkrafträder ein schwarzes Kennzeichen, wie die ADACAutoversicherung AG informiert. Das bisherige grüne Schild wirdungültig: Da es sich um ein sogenanntes Ablaufkennzeichen handelt,ist keine Kündigung der Versicherung notwendig - Ablauftermin iststets Ende Februar. An der jährlich wechselnden Farbe desKennzeichens erkennt die Polizei, ob der Versicherungsschutz für dasaktuelle Jahr gilt.Pflicht ist das Kennzeichen nicht nur für Mofas und Mopeds,sondern auch für Kleinkrafträder mit bis zu 50 km/hHöchstgeschwindigkeit und bis zu 50 ccm Hubraum sowie vierrädrigeLeichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h. Dazu gehören zum Beispiel auchSegways, Quads und E-Bikes mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehrals 20 km/h und maximal 45 km/h.Das Fahren trotz einer fehlenden oder ungültigen Versicherungstellt eine Straftat dar und kann für den Fahrer schwere Folgen nachsich ziehen: Ist der Verstoß fahrlässig, können Freiheitsstrafen vonbis zu sechs Monaten oder Geldbußen bis zu 180 Tagessätzen dieKonsequenz sein. Bei vorsätzlichem Vorgehen können sich die Strafenunter Umständen verdoppeln. Zudem muss der Fahrer bei Unfällen selbstfür den Schaden aufkommen.Das neue Versicherungskennzeichen kann sowohl online unterwww.adac.de/mopedversicherung als auch in allen ADAC-Geschäftsstellenerworben werden. ADAC-Mitglieder bekommen die Versicherung zuvergünstigten Konditionen.Diese Presseinformation finden Sie zusammen mit passendemBildmaterial online unter http://presse.adac.de. Folgen Sie uns auchunter http://twitter.com/adac.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationStefan SielaffTel.: (089) 7676-3196stefan.sielaff@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell