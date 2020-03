Mönchengladbach gegen Dortmund und Leipzig gegen Wolfsburg am Samstag, der FC Bayern gegen Augsburg am Sonntag: der Titel-Krimi in der Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann berichten amSamstag ab 17.30 Uhr live vom "tipico Topspiel der Woche" zwischenBorussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund / auch im Scoutingfeedund in Ultra HD- Die Original Sky Konferenz mit unter anderem Bayer Leverkusen -Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg - RB Leipzig und Hertha BSC -Werder Bremen am Samstag ab 14.00 Uhr live, Sky Experte Didi Hamannim Studio- Der Bundesliga-Sonntag mit unter anderem FC Bayern - FC Augsburgam Sonntag ab 14.30 Uhr- "Sky90" am Sonntagabend mit Ex-VfB-Trainer Tim Walter,Saarbrückens Pokalheld Daniel Batz und Friedhelm Funkel, "Wontorra OnTour" am Montagabend- Am Mittwoch überträgt Sky ab 18.00 Uhr das Nachholspiel zwischenBorussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln live- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei seinWenn der Titel-Krimi in der Bundesliga am Wochenende in die nächste Runde geht,überträgt Sky acht Begegnungen des 25. Spieltags live und exklusiv. Höhepunktist das Spitzenspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund amSamstagabend.Ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann livevom "tipico Topspiel der Woche" im Borussia-Park, wo die heimischenMönchengladbacher den BVB zum Borussen-Duell empfangen. Im direktenAufeinandertreffen zwischen dem Tabellendritten und Vierten brauchen beideMannschaften einen Sieg, um im Rennen um die Meisterschaft mit den Bayern undLeipzig Schritt zu halten. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1HD steht das "tipico Topspiel der Woche" auch im Scoutingfeed auf Sky SportBundesliga 3 HD sowie für Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch inUltra HD zur Verfügung.Bereits ab 14.00 Uhr melden sich Moderator Michael Leopold und Sky Experte DidiHamann am Samstag ab 14.00 Uhr. Sie stimmen die Zuschauer im "tipico Countdown"auf die Partien des Nachmittags ein und analysieren die Begegnungen im Anschlussin "Alle Spiele, alle Tore". Unter anderem kommt es um 15.30 Uhr zu den Partienvon RB Leipzig in Wolfsburg, Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt undHertha BSC gegen Werder Bremen. Diese und alle weiteren Begegnungen desNachmittags zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original SkyKonferenz.Am Sonntag begrüßt Moderatorin Britta Hofmann ab 14.30 Uhr Sky Experte RenéAdler. In der frühen Begegnung trifft Tabellenführer Bayern München auf den FCAugsburg. Im Anschluss steht in der Partie des 1. FSV Mainz 05 gegen FortunaDüsseldorf ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf auf dem Programm. Miteinem Sieg könnten die Mainzer ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz aufsieben Punkte ausbauen, im Falle einer Niederlage würden die Düsseldorfer bisauf einen Punkt an sie heranrücken."Sky90" am Sonntagabend mit Batz, Walter und FunkelDirekt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels in Mainz meldet sich ModeratorPatrick Wasserziehr um 19.55 Uhr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Mit DanielBatz ist dieses Mal der Mann der Stunde zu Gast. Der 29-jährige Torhüter des 1.FC Saarbrücken führte am Dienstagabend seine Mannschaft als ersten Viertligistenüberhaupt in das Halbfinale des DFB-Pokals. Mit einem gehaltenen Elfmeterwährend des Spiels und vier weiteren im Elfmeterschießen avancierte er gegenFortuna Düsseldorf zum Pokalhelden.Außerdem ist am Sonntag Tim Walter zu Gast. Für den ehemaligen Trainer des VfBStuttgart ist es das erste Mal seit seiner Entlassung bei den Schwaben kurz vorWeihnachten, dass er sich öffentlich äußert.Komplettiert wird die Runde von Bundesliga-Urgestein Friedhelm Funkel, der bisAnfang des Jahres Fortuna Düsseldorf trainierte, sowie Tobias Altschäffl,Sport-Bild-Reporter für den FC Bayern und die Nationalmannschaft.Am Montag ist Jörg Wontorra dann wieder unterwegs. "Wontorra On Tour" wird um19.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und im Free-TV auf Sky Sport News HDausgestrahlt, ist zudem im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und inder Sky Sport App verfügbar. Darüber hinaus steht die Sendung im Anschluss auchauf Abruf zur Verfügung."Bundesliga kompakt" mit Paderborn gegen Köln am FreitagBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nachSpielende eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen dem SCPaderborn und dem 1. FC Köln. Aufgrund der früheren Anstoßzeit beginnt dieSendung an diesem Spieltag bereits eine halbe Stunde früher als üblich um 22.00Uhr.Das Derby Mönchengladbach gegen Köln am Mittwochabend live und exklusivAm Mittwochabend wird das am 21. Spieltag wetterbedingt verschobene Derbyzwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln nachgeholt, das Skyexklusiv überträgt. Die Live-Berichterstattung aus dem Borussia-Park beginnt um18.00 Uhr.Highlight-Videos des Spieltags auf Abruf auf allen Sky Q PlattformenMit Sky Q verpassen Sportfans nichts. Highlight-Videos aller SkyLivesport-Events sind auf dem Sky Q Receiver und auch auf der Sky Q App (AppleTV und Samsung TVs) und der Sky Q Mini Box auf Abruf verfügbar.Sky Kunden mit einem Fußball-Bundesliga Paket erhalten Zugriff auf dieHighlight-Videos der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Clips der erstenBundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2.Bundesliga kurze Zeit nach Spielende.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des SkyFußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise imklassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele HighlightssehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetztdie Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiterenHighlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - perPush-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schickenzu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Live im Stadion dabei sein mit Extra, dem neuen Treueprogramm von SkySky Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Topspiele der Bundesliga-Spieleexklusiv live im Stadion zu erleben. Denn mit dem neuen Treueprogramm Extraschickt Sky seine Kunden jede Woche zu exklusiven Erlebnissen und den größtenLive-Sport-Events wie z.B. zum DFB-Pokal, zur Premier League und der UEFAChampions League - und natürlich in die Stadien der Bundesliga. Bei Extra dabeizu sein kostet Sky Kunden nichts zusätzlich. Je länger ein Kunde dabei ist,desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn.Ausführliche Informationen zu Extra sind unter sky.de/extra verfügbar.Der 25. Bundesliga-Spieltag live Sky:Freitag:22.00 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von SC Paderborn - 1. FC Köln aufSky Sport Bundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD, Moderation: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann15.15 Uhr: FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 2 HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 4HD15.15 Uhr: Hertha BSC - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 5 HD15.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 6 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky SportBundesliga 2 HD, Moderation: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" Borussia Mönchengladbach - BorussiaDortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga3 HD und Sky Sport UHD, Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: LotharMatthäus21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky SportBundesliga 1 HDSonntag:14.30 Uhr: FC Bayern München - FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 - FortunaDüsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderation: Britta Hofmann, SkyExperte: René Adler19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderator: Patrick Wasserziehr21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky SportBundesliga 1 HDMontag:19.00: "Wontorra On Tour" auf Sky Sport News HDMittwoch:18.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (Nachholspiel 21. Spieltag) aufSky Sport Bundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4538760OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell