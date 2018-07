Moelis: Was wird sich hier jetzt tun?

Moelis weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 62,55 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Investment Banking & Brokerage" geführt.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Moelis auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,06 Prozent und liegt damit 1,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Institutional Financial Svcs, 4,93). Die Moelis-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Weiterlesen...