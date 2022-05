Moelis & Co-Aktie: Management setzt sein Kapital effektiv ein!

Moelis & Co (NYSE:MC) hat im ersten Quartal einen Gewinn von 73,59 Mio. $ erzielt, was einem Anstieg von 35,17 % gegenüber dem vierten Quartal entspricht. Der Umsatz fiel auf 298,21 Mio. $, was einem Rückgang von 28,53 % zwischen den Quartalen entspricht. Im vierten Quartal verdiente Moelis & Co 113,51 Millionen Dollar, und der Gesamtumsatz erreichte 417,28 Millionen Dollar.… Hier weiterlesen