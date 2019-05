"Möglichmacher" einer alltagstauglichen Elektromobilität / EnBW verbindet flächendeckendes Schnellladen mit dem größten Schnellladenetz und baut weitere 2.000 Ladepunkte (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

Karlsruhe (ots) -Schon heute bietet die EnBW mit dem Zugang zu über 28.000Ladepunkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) dasgrößte Roaming-Ladenetz für Elektromobilität. Und das Unternehmendrückt weiter kräftig auf die Tube: Bis Ende 2020 betreibt die EnBWüber 2.000 Hochgeschwindigkeits-Ladepunkte an bis zu 1.000 Standortenin ganz Deutschland. Ziel ist es, dem Kunden flächendeckendesSchnellladen in der DACH-Region zu ermöglichen - mit Ladepunkten, diesich am jeweiligen Bedarf orientieren und in der Regel eine Leistungvon mindestens 50 Kilowatt (kW) bieten. Parallel wird die bereitsbestehende Schnellladeinfrastruktur der EnBW an deutschen Autobahnenauf eine Ladeleistung von 150 kW und mehr aufgerüstet. MüdeE-Auto-Batterien sind mit ihnen in wenigen Minuten wieder fit für dienächsten 100 Kilometer.Elektromobilität alltagstauglich machenDie EnBW hat sich in den vergangenen Jahren eine führende Positionbeim Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur erarbeitet.Tankstellenbetreiber wie Shell und andere setzen auf das Know-how deslandesweit tätigen Energieunternehmens. Ebenso Deutschlands größterAutobahnraststätten-Betreiber Tank&Rast, aber auch BURGER KING® undnamhafte Handelsunternehmen wie Euronics und hagebau.Die Elektromobilitäts-Experten der EnBW wollen dem Kunden einoptimales Erlebnis bieten: "Mit unserer EnBW mobility+ Produktfamiliekombinieren wir das flächendeckende Laden mit dem größtenSchnellladenetz für die gesamte DACH-Region. Gepaart mit einemeinheitlichen, transparenten und fairen Tarif macht dasElektromobilität tatsächlich alltagstauglich", erklärt MarcBurgstahler, der das Thema bei der EnBW in drei strategischenStoßrichtungen verfolgt:- Aufbau, Betrieb und Bewirtschaftung EnBW-eigenerLadeinfrastruktur- Einfacher Zugang zu öffentlichen Ladestationen inklusiveAbrechnung von Ladevorgängen- Lösungsvertrieb der Ladeinfrastruktur für Dritte"Die Logik ist ganz einfach: Wir bringen den Ladestrom dorthin, woer gebraucht wird", so Burgstahler. "An die Autobahn, in die Stadt,aufs Land, an den Arbeitsplatz und nach Hause." So auch an denAutohof Seligweiler, direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt inSüddeutschland. Erst vor wenigen Wochen hatte die EnBW dort denersten Ladepark mit High Power Chargern (HPC) und Ladeleistungen vonbis zu 300 kW in Betrieb genommen.Unterwegs im größten Ladenetz mit nur einem einheitlichen undtransparenten TarifMit der preisgekrönten EnBW mobility+ App haben E-Auto-FahrerZugang zum größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und derSchweiz mit mehr als 28.000 Ladepunkten. Dazu gehören alle eigenensowie zahlreiche Ladestationen anderer Anbieter, was insgesamt eineNetzabdeckung von über 95 Prozent ergibt. Dort gilt überall eineinheitlicher Tarif, der ausschließlich die tatsächlich geladeneStrommenge berechnet. Elektromobilitäts-Experte Burgstahler: "Wassich selbstverständlich anhören mag, ist ein Novum auf dem deutschenE-Mobilitätsmarkt. Hier herrscht oftmals noch ein Tarifdschungel ausunterschiedlichen Preiskombinationen, bei denen mit Ladegebühren oderanderen versteckten Preiskomponenten gearbeitet wird." Mit ihremeinheitlichen und transparenten Ladetarif ohne Zusatzgebühren hat dieEnBW dem Durcheinander an Ladetarifen ein Ende und im Markt neueMaßstäbe gesetzt.3,5 Mio. zurückgelegte Kilometer: App-Nutzer simulieren ihrenAlltag mit ElektromobilitätMit der EnBW mobility+ App bezahlen E-Mobilisten den Ladevorgangoder finden die nächste Ladesäule. Aber auch Autofahrer, die nochnicht auf Elektroantrieb umgestiegen sind, können die App nutzen.Denn sie bietet eine einfache Möglichkeit zu testen, welchesElektrofahrzeug zu ihnen passt: Der integrierte Fahrzeug-Simulatorbewertet anhand des individuellen Fahrverhaltens, welches am Markterhältliche E-Auto passen würde. Mittlerweile wurden mit demSimulator über 3,5 Mio. Kilometer zurückgelegt.Sichere Stromnetze für ElektromobilitätDie Herausforderung beim Ausbau der Elektromobilität liegt nichtin der Bereitstellung ausreichender Energie, sondern in einempunktuellen, gleichzeitigen und hohen Strombedarf - wennbeispielsweise auf begrenztem Raum viele Fahrzeuge laden. Damit dielokalen Stromnetze nicht zum Flaschenhals der Mobilitätswende werden,investiert die EnBW Verteilnetztochter Netze BW bis 2025 rund 500Mio. Euro in den Ausbau ihres Verteilnetzes. Gleichzeitig arbeitetdas Unternehmen an intelligenten Lösungen und Speichersystemen, diedas Stromnetz in Spitzenzeiten zusätzlich stabilisieren. Dafür hatNetze BW sogar einen eigenen Feldversuch eingerichtet und zehnHaushalte einer Straße in Ostfildern bei Stuttgart mit Elektroautosund Lademöglichkeiten ausgestattet.Pressekontakt:Heiko WillrettPressesprecher VertriebEnergie Baden-Württemberg AGSchelmenwasenstraße 1570567 StuttgartTelefon: 0711 289-88232E-Mail: h.willrett@enbw.comWebsite: www.enbw.comOriginal-Content von: EnBW Energie Baden Württemberg AG, übermittelt durch news aktuell