Wien (ots) - Die Karasek & Co GmbH & Co KG, Wien, informiert überein mögliches Sicherheitsrisiko bei den von Karasek & Co seit 2008vertriebenen Holzklappsesseln der Serie "München", Art Nr.: 61000200,61010200, 61070200 mit dem aus der Beilage ersichtlichen Aussehen undder Aufschrift "Karasek Wien, [www.karasek.co](http://www.karasek.co/)" in schwarzer Schrift auf goldenem Grund aufder Rückseite der Lehne (siehe Beilage).In Ausnahmefällen kann es beim Hoch- und darauffolgendemNiederklappen der Sitzfläche dazu kommen, dass die Finger vonBenutzern zwischen Sitzfläche und Klappmechanismus eingeklemmtwerden, wobei Verletzungen an den Fingern nicht auszuschließen sind.Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes hat sich Karasek &Co dazu entschlossen, die Sessel mit einem Schutzmechanismuskostenfrei nachzurüsten. Die Funktionstauglichkeit undNormkonformität dieser Lösung wurde gutachterlich bestätigt.Kunden, bei denen sich Klappsessel dieser Reihe noch in Verwendungbefinden, werden aufgefordert, sich direkt mit Karasek & Co inVerbindung zu setzen. Dazu stehen zur Terminvereinbarung für eineUmrüstung die kostenfreie Hotline 0800 556670 aus AT; 0800 2088200aus BRD und 0800 550015 aus CH; Mo-Do von 8 Uhr - 16 Uhr und Fr von 8Uhr - 12 Uhr oder die E-Mail-Adresse kundenservice@karasek.co.at zurVerfügung.Karasek & Co bedauert diesen Vorfall, der im Verantwortungsbereichdes Herstellers liegt, fühlt sich aber als Händler im Sinne desVerbraucherschutzes verpflichtet, tätig zu werden.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Herr DI Wolfgang Linder+43 1 865 92 83 24w.linder@karasek.co.atSt. Karasek & Co Ges.m.b.H & Co KGSteinergasse 32, 1230 Wienwww.karasek.co.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5187/aom