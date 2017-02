Mögliche Opel-Übernahme: Bouffier macht sich für Rüsselsheim stark

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich angesichts einer möglichen Übernahme von Opel durch den Autokonzern PSA für die Arbeitsplätze im Rüsselsheimer Werk stark gemacht.



"Es ist vergleichsweise egal, ob der Eigentümer wie bisher in den USA sitzt oder in Frankreich. Entscheidend ist, was hier geschieht", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Wiesbaden. Wichtig sei, dass das Opel-Entwicklungszentrum am Standort Rüsselsheim bleibe.