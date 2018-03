Unterföhring (ots) -- Das im Sommer 2009 eingeführte "Topspiel der Woche" findet andiesem Samstag zum 250. Mal statt, zum 14. Mal lautet die Paarung aneinem Samstagabend FC Bayern München - Borussia Dortmund- Ab 17.30 Uhr ist Sky Experte Lothar Matthäus bei ModeratorSebastian Hellmann live in der Allianz Arena, während des Spiels ister als Co-Kommentator im Einsatz- Sky überträgt am "Super Samstag" ab 13.00 Uhr und am "SuperSonntag" ab 14.30 Uhr insgesamt acht Partien des 28.Bundesliga-Spieltags live und exklusiv und berichtet insgesamt 14Stunden live- Mit der Sky Sport App bietet Sky seinen Kunden per In-MatchVideos Tore und Highlights bereits während laufenderBundesliga-Spiele- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinDas Osterwochenende in der Bundesliga steht ganz im Zeichen derPartie des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das Duellzwischen den beiden führenden Mannschaften des deutschen Fußballs inden vergangenen Jahren findet dieses Mal in einer besonderenKonstellation statt: Sollte der FC Schalke am Nachmittag gegen den SCFreiburg Punkte lassen, könnte der Rekordmeister mit einem Sieg gegenden großen Rivalen die sechste Deutsche Meisterschaft in Folgefeiern.Das "bwin Topspiel der Woche" am Samstag ist aber nicht nuraufgrund der Begegnung und der möglichen Titelentscheidung einbesonderes. Es ist zugleich das 250. "Topspiel der Woche", seitdemzur Saison 2009/10 der Samstag, 18.30 Uhr als neue feste Anstoßzeitin der Bundesliga eingeführt wurde.Bereits zum 14. Mal und damit häufiger als jede andere Paarungtreffen die Bayern und der BVB an diesem Samstag in einem "Topspielder Woche" aufeinander. Auch die meisten Topspiel-Rekorde gehörenSpielern der beiden Klubs. Mit seinem 47. Topspiel-Einsatz am Samstagwäre Thomas Müller dann alleiniger Spitzenreiter. Top-Torjäger istArjen Robben mit bislang 25 Topspiel-Treffern. Insgesamt fielen inden bisherigen 249 "Topspielen der Woche" 680 Tore, die alle live beiSky zu sehen waren. Und auch unter den Zuschauern gehört der"deutsche Clásico" regelmäßig zu den Höhepunkten der Saison undsorgte bei Sky für die reichweitenstärksten Partien am Samstagabendum 18.30 Uhr.Im Rahmen des "Super Samstag" berichtet Sky ab 17.30 Uhr live ausder Allianz Arena. Dort melden sich dann Sebastian Hellmann, derbislang über 200 Topspiele moderierte, und Sky Experte LotharMatthäus, um die Zuschauer auf das Gipfeltreffen des deutschenFußballs einzustimmen. Durch die 90 Minuten führtWolff-Christoph-Fuss, dessen Kommentar bereits über 100 Mal das"Topspiel der Woche" begleitete. Er wird von Lothar Matthäus alsCo-Kommentator unterstützt.Der "Super Samstag" und "Super Sonntag" live und exklusiv bei SkyInsgesamt überträgt Sky am Osterwochenende achtBundesliga-Begegnungen live und exklusiv. Die Live-Berichterstattungam "Super Samstag" bei Sky beginnt um 13.00 Uhr - Esther Sedlaczekund Yannick Erkenbrecher stimmen die Zuschauer dann mit den SkyExperten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund aufden Spieltag ein. Alle Partien des Nachmittags, unter anderem Schalkegegen Freiburg und Stuttgart gegen den HSV, stehen wahlweise alsEinzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.Sky Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold melden sich amSonntag ab 14.30 Uhr mit dem "Super Sonntag", an dem Bremen aufFrankfurt und Mainz auf Mönchengladbach treffen.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt zudem die Möglichkeit, sich In-MatchVideos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Skylive übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigungwährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind. Diese Benachrichtigungen sind für die Spielevon bis zu vier ausgewählten Vereinen gleichzeitig, die jederzeitindividuell neu festgelegt werden können, verfügbar.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbarDer 28. Bundesliga-Spieltag von Freitag bis Montag bei Sky und SkyGo sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Super Samstag:13.00 Uhr: "Betway Countdown": Vorberichte und Analysen mit LotharMatthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder15.15 Uhr: Die Original Sky Konferenz live auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: FC Schalke 04 - SC Freiburg live auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: VfB Stuttgart - Hamburger SV live auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln live auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: Hannover 96 - RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga5 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": FC Bayern München - BorussiaDortmund live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport BundesligaUHD21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt": Hertha BSC - VfL Wolfsburg aufSky Sport Bundesliga 1 HDSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: Vorberichte, SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (ab15.30 Uhr) und 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (ab17.30 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDMontag:22.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HD