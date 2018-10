Möbelzuschlag / Vermieter müssen bei möblierten Wohnungen vorsichtig sein (FOTO)

Berlin (ots) -Es kommt inzwischen nicht selten vor, dass möblierte Wohnungenoder Häuser vermietet werden. Das bringt unter Umständen für beideSeiten Vorteile: Der Vermieter kann das bereits vorhandene Mobiliarim Hause belassen, der Mieter muss sich nicht nach einer neuenAusstattung umsehen. Doch nach Auskunft des Infodienstes Recht undSteuern der LBS ist aus steuerlichen Gründen eine gewisse Vorsichtnötig. (Bundesfinanzhof, Aktenzeichen IX R 14/17)Der Fall: Eltern hatten an ihren Sohn eine teilmöblierte Wohnungvermietet. Unter anderem befanden sich darin eine neue Einbauküche,eine Waschmaschine und ein Trockner. In ihrer Steuererklärung machtensie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung geltend. Sie unterließenes, für die mitvermieteten Geräte die ortsübliche Vergleichsmietegesondert zu erhöhen, berücksichtigten die überlassenen Gegenständejedoch nach dem Punktesystem des Mietspiegels. Das Finanzamt erkanntedie Werbungskostenüberschüsse nicht in voller Höhe an, weil es voneiner verbilligten Vermietung der Wohnung ausging.Das Urteil: Die höchsten deutschen Finanzrichter legten dar, dasssie von Vermietern im Regelfall tatsächlich die Angabe einesMöblie-rungszuschlages erwarten. Schließlich müsse man in solch einerLage von einem gesteigerten Nutzwert des Objekts ausgehen. ZurErmittlung der ortsüblichen Miete ist der örtliche Mietspiegelheranzuziehen. Sieht der Mietspiegel z.B. für eine überlasseneEinbauküche einen prozentualen Zuschlag oder eine Erhöhung desAusstattungsfaktors über ein Punktesystem vor, ist diese Erhöhung alsmarktüblich anzusehen. Lasse sich jedoch dem Mietspiegel dazu nichtsentnehmen und gebe es auch am örtlichen Mietmarkt keine Erkenntnisseüber einen realisierbaren Möblierungszuschlag, dann dürfe man sichauf die ortsübliche Miete ohne Zuschlag beschränken.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell