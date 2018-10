Möbel mit Macken - was tun? (FOTO)

Augsburg (ots) -Kratzer und Schrammen in Möbelstücken sind beim täglichen Gebrauchschnell passiert. Sind sie aus massivem Holz, ist eine Reparaturhäufig unkomplizierter, als man denkt.(tdx) Massivholzmöbel sind langlebig wie kein anderes Möbelstück,jedoch in der Anschaffung teurer als Furnier. So scheuen geradeFamilien mit Kindern die höheren Kosten und greifen auf einegünstigere Einrichtung zurück. Frei nach dem Motto: wenn die Kinderklein sind leiden die Möbel. Hochwertigere Möbel werden erst gekauft,wenn die Kinder älter sind. Aber auch Erwachsenen kann schnell malein Malheur passieren, eine Unachtsamkeit beim Umzug, schon hat dasgute Stück einen Kratzer oder sogar eine tiefere Beschädigung.Gerade aus massiven Möbeln lassen sich Beschädigungen mit denrichtigen Mitteln in aller Regel unkompliziert entfernen. Auchnormale Gebrauchsspuren können je nach Oberflächenbehandlungbeseitigt werden. So sind gewachste oder geölte Oberflächen im Nuausgebessert. Bei größeren Kratzern oder tieferen Schrammen ist derAufwand zweifelsohne höher, aber die Beseitigung des Schadens ist mitspeziellen Holzspachtel- und Füllmassen möglich. Wichtig ist dabeinur, dass am Schluss die Oberfläche wieder versiegelt wird. Sind dieMöbel mit einer farblichen Lasur versehen, kann sich die Anpassungetwas schwieriger gestalten, aber auf Nachfrage bieten vieleMöbelhersteller auch eine passende Lasur an. Dasselbe gilt fürlackierte Massivholzmöbel.Mit ein wenig Geduld, etwas handwerklichem Geschick sowie Füll-und Spachtelmassen für Holz erstrahlt das Möbelstück wieder in altemGlanz. Das Fazit fällt langfristig betrachtet zu Gunsten vonMassivholzmöbeln aus. Bei guter Pflege sind sie für die Ewigkeitgemacht.Pressekontakt:Redaktionsgemeinschaft Bauen & WohnenWerner-von-Siemens-Str. 686159 Augsburghttp://www.themendienst.de/rg-bauen-wohnen/Tel: 0821 / 258 93 00E-Mail: redaktion@rgbuw.deOriginal-Content von: Redaktionsgemeinschaft Bauen und Wohnen RGBuW, übermittelt durch news aktuell