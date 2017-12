Die Modullieferungen von JA Solar nach Indien erreichten seit Jahresanfang 2017 1 GW

Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. ("JASolar"), einer der größten Hersteller der Welt vonhochleistungsfähigen Solarenergieprodukten, gab heute bekannt, dassdie Modullieferungen des Unternehmens nach Indien seit Jahresanfang(YTD) 2017 eine Kapazität von 1 GW erreicht haben. Als zweitgrößterSolarstromproduzent mit 10 % Marktanteil in Indien hat sich JA Solarin den letzten beiden Jahren zu dem am schnellsten wachsendenSolarstromunternehmen des Landes entwickelt.Die nach Indien ausgelieferten 1 GW Module entsprechen derStromerzeugungskapazität von ca. 1,7 Milliarden kWh und sie könnendie jährlichen Kohlenstoffemissionen um bis zu 1,47 Millionen Tonnenreduzieren. Dies war auch ein wichtiger Meilenstein bei der Förderungder Entwicklung neuer Energien im Land. Seit der ersten Lieferung vonModulen nach Indien im Jahr 2011 expandierte JA Solar in der Regiondurch den Aufbau strategischer Partnerschaften mit lokalenEntwicklern, EPC-Unternehmen, unabhängigen Stromproduzenten undanderen wichtigen Partnern sehr schnell. Das Unternehmen ist davonüberzeugt, dass die ausgezeichnete Qualität und hohe Zuverlässigkeitseiner Module, kombiniert mit seiner starken finanziellen Positionund dem verbreiteten globalen Vertriebs- und Servicenetz, dieMarktakzeptanz weiter steigern und den ausgezeichneten Ruf bei seinenKunden noch weiter verbessern werden.JA Solar erreicht diese Qualität mithilfe seiner modernenProduktionslinien und umfassenden F&E-Labors. So ist JA Solar daserste Unternehmen der Welt, das mit seiner erstklassigenZellproduktionstechnologie und -größe die Doppeldrucktechnologie aufalle Zellfertigungslinien anwendet. Das Unternehmen produziert diePID-beständigen Zellen und Double-85 Anti-PID für alle Module in100%iger Massenfertigung. Dabei stellen die Best-in-Class-Komponentensicher, dass seine Module Dauerbeanspruchungs- und Umwelttestserfolgreich bestehen. Die Module von JA Solar liefern in denunterschiedlichen herausfordernden Umgebungen, die im indischen Marktvorherrschen, herausragende Leistung."Indien entwickelt sich zu einem der größten FV-Märkte der Weltund JA Solar ist hervorragend positioniert, um weitere Marktanteilein der Region zu gewinnen. Wir konzentrieren uns unvermindert aufweitere Innovationen in der Solar-PV-Technologie, um den Wirkungsgradvon Zellen und Modulen noch zu steigern. Wir sind davon überzeugt,dass wir dadurch unseren Kunden unvermindert hochzuverlässige Moduleund einen hervorragenden Service bieten können" sagte Hr. BaofangJin, Chairman und CEO von JA Solar.JA Solar ist ein weltweit führender Hersteller vonSilizium-Wafern, -Zellen und -Modulen, die in Solar-FV-Systemeneingesetzt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass seineProduktionskapazität in jeder dieser Kategorien bis zum Ende desJahres 2017 jeweils 3 GW, 6,5 GW bzw. 7 GW erreichen wird. Seitseiner Gründung im Jahr 2005 hat JA Solar insgesamt mehr als 25 GWausgeliefert. Das Unternehmen ist weltweit in über 100 Ländern undRegionen kommerziell tätig.Pressekontakt:Xiaorui Sun+86-10-6361-1888 Nst. 1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell