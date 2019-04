Modula Recht: Neuer Versicherungsschutz hilft bei der Klärung von bestrittenen Forderungen

Köln (ots) - Der internationale Kreditversicherer Atradius und dieROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG bieten Lieferanten imFirmengeschäft ab sofort ein neues, gemeinsames Deckungskonzept zumSchutz vor Zahlungsausfällen an: die Modula Recht. DieKombi-Versicherung vereint die Vorteile der AtradiusKreditversicherung, die frühzeitig auf Forderungsrisiken hinweist unddie Folgen von Zahlungsausfällen schnell und unkompliziert auffängt,mit den Leistungen des ROLAND Vertrags-Rechtsschutzes.Die neue Abdeckung ist besonders interessant für Unternehmen, diehäufig mit bestrittenen Forderungen konfrontiert werden und derenLiquidität gefährdet ist, weil Abnehmer Zahlungen komplettverweigern. Modula Recht steht den Versicherungsnehmern beiStreitfällen über Zahlungsverpflichtungen zur Seite. Erhältlich istdie Modula Recht für Unternehmen mit einem versicherbaren jährlichenUmsatz von bis zu 30 Millionen Euro."Nicht nur Forderungsausfälle aufgrund der Insolvenz einesAbnehmers belasten oft die Liquidität des deutschen Mittelstands,sondern auch bestrittene Forderungen. Unter anderem verursachen sieunerwartete Kosten - spätestens dann, wenn es wegen des Streits überdie Zahlungsverpflichtung zu einem Gerichtsverfahren kommt", sagt Dr.Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel- undOsteuropa von Atradius. "Deshalb haben wir in dem Deckungskonzept derModula Recht unser Forderungsrisiko-Wissen und unserService-Versprechen mit einer Unterstützung in Streitfällenkombiniert, die von der Prävention über die Mediation bis hin zurgerichtlichen Klärung durch einen Fachanwalt reicht. Für diesen Parthätten wir keinen besseren Partner als die ROLANDRechtsschutz-Versicherung finden können.""Die erfolgreiche Kooperation und gemeinsame Produktgestaltung vonAtradius und ROLAND Rechtsschutz machen dieses Produkt einzigartig.Es vereint die Expertise zweier Spezialisten und bietet den Kundendamit eine umfangreiche Absicherung gegen eines der zentralen Risikenfür kleinere und mittlere Unternehmen", so Dr. Ulrich Eberhardt,Vorstand ROLAND Rechtsschutz.Die neue Modula RechtDie Insolvenz des Abnehmers ist einer der häufigsten Gründe füreinen Zahlungsausfall im Firmengeschäft. In Deutschland gingen 2018rund 19.000 Firmen in die Insolvenz. 2019 soll diese Zahl - nachmehrjährigem Rückgang - erstmals wieder um zwei Prozent ansteigen.Die Modula Recht hilft gegen dieses Risiko, indem sie denVersicherungsnehmer auf ein Zahlungsrisiko aufgrund der Bonität einesAbnehmers frühzeitig hinweist. Kommt es dennoch zu einemForderungsausfall, entschädigt Atradius den Lieferanten bis zu einerHöhe von 90 Prozent der Forderungssumme.Darüber hinaus kommt es im Geschäftsleben in Deutschland täglichzu Streitfällen zwischen Lieferanten und Abnehmern überZahlungsverpflichtungen nach einem erbrachten Auftrag. Ein Grundhierfür können Beanstandungen des Abnehmers, etwa wegen fehlerhafteroder unvollständiger Lieferungen, sein. Häufig sind diese abervorgeschoben, um Zahlungen hinauszuzögern. Eine Branche, in derForderungen besonders häufig bestritten werden, ist beispielsweisedie Baubranche. Auch hier hilft die neue Deckungslösung von Atradiusund ROLAND Rechtsschutz:Fühlt sich der versicherte Lieferant unberechtigterweise nichtbezahlt, erhält er Unterstützung von ROLAND Rechtsschutz durch einekostenlose Rechtsberatung. Außerdem werden dem Unternehmen für dieaußergerichtliche Klärung Mediatoren zur Verfügung gestellt, um denKonflikt nicht eskalieren zu lassen und die Kosten zu minimieren. Umder außergerichtlichen Einigung möglichst viel Raum zu geben,verzichtet Atradius bei den Obliegenheiten der Modula Recht zudem aufeine Nichtzahlungsmeldung seitens des Lieferanten für bestritteneForderungen bis zu einer vertraglich vereinbarten Höhe. Kommt estrotzdem zu einem Verfahren und sieht das Gericht dieZahlungsverpflichtung beim Lieferanten, übernimmt dieRechtsschutz-Versicherung die Anwalts- und Gerichtskosten. Gewinntder Lieferant den Gerichtsprozess und bleibt die Zahlung desAbnehmers dennoch aus, etwa aufgrund erfolgloser Zwangsvollstreckungoder der Insolvenz des Abnehmers, übernimmt Atradius dieEntschädigung.Weitere Informationen zu den Produkten von Atradius finden Sie aufwww.atradius.de.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationenmit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die vonAtradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor denAusfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen aufKredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC),einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größtenKreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie onlineunter www.atradius.deÜber ROLAND RechtsschutzDie ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieterfür Rechtsschutz mit 60 Jahren Erfahrung. Die Gesellschaft zählt mitBruttobeitragseinnahmen in Höhe von 458,0 Millionen Euro im Jahr 2018zu den wachstumsstärksten Anbietern der Branche. Mit einemMarktanteil von mehr als zehn Prozent gehört ROLAND zu den führendendeutschen Rechtsschutz-Versicherern. Zu dem Leistungsangebot desRechtsschutz-Spezialisten zählen flexible Lösungen sowohl für Privat-als auch für Firmenkunden. Dank der modularen Produktstruktur könnenKunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen. Mit nureinem Anruf bei ROLAND (0221 8277-500) erhalten Kunden die besteLösung für jedes rechtliche Problem. ROLAND klärt im ersten Schrittden Versicherungsschutz und bietet unmittelbar die Möglichkeit, dieindividuelle Rechtslage von einem unabhängigen Rechtsanwalteinschätzen zu lassen. Außerdem stehen den Versicherten von dertelefonischen Rechtsberatung über die außergerichtlicheStreitbeilegung bis hin zur Empfehlung eines versierten(Fach-)Anwalts alle Wege zu ihrem Recht offen. Führt die erste Wahlnicht zum Erfolg, können Kunden jederzeit einen anderen Service inAnspruch nehmen.Pressekontakt:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid Goldberg PressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comROLAND RechtsschutzDr. Jan Vaterrodt, Marcus AckerPressesprecherTelefon: 0221 8277-1590E.Mail: presse@roland-gruppe.deOriginal-Content von: Atradius, übermittelt durch news aktuell