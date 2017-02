"Modifiziert fasten" - Ernährungsexperte: Nulldiät birgt Risiken

Baierbrunn (ots) - Viele Menschen fasten, um ihrem Körper Gutes zutun. Dabei kommt es aber auf das richtige Maß an: "Bei einer Nulldiätbaut der Körper Protein aus Muskeln ab", erklärt derErnährungswissenschaftler Nicolai Worm, Professor an der DeutschenHochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken,im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Das führe oft schon nachkurzer Zeit zu einem Eiweißmangel. Zudem litten unsere nützlichenDarmbakterien unter dem Nahrungsentzug, immungeschwächte Menschenkönnten noch anfälliger für Infekte werden. Eine verträglichereAlternative ist laut Worm das modifizierte Fasten, bei dem der Körpertäglich ein Mindestmaß lebenswichtiger Stoffe wie Proteine, Vitamine,Spurenelemente und Ballaststoffe erhalte. "Diese schonendere Variantebietet alle Vorteile einer Nulldiät, minimiert aber Risiken wie denstarken Muskelabbau", so Worm.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell