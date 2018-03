Modernste Techniken für den Frühlingsbeginn / Mindestens 10% Rabatt für alle Vattenfall Kunden auf smarte Geräte und zahlreiche Innovationen in der neuen Garten-Kategorie des Vattenfall Online Shops

Hamburg (ots) - Die Frühlings-Temperaturen laden dazu ein, endlichwieder mehr Zeit im Freien zu verbringen. Bis zum 15. April findenKunden im Vattenfall Online Shop zahlreiche smarte Lösungen, um dieseZeit noch mehr zu genießen, die Gartenarbeit zu minimieren und einestimmungsvolle Atmosphäre auf Balkon oder Terrasse zu schaffen. Eineechte Hilfe im Garten ist der Worx Mähroboter Landroid S 500i -WR105SI (519,95 Euro statt UVP 749 Euro). Der Mähroboter mähtvollautomatisch sogar enge, verwinkelte Flächen und bewältigt dankseines leistungsfähigen Akkus Steigungen mit Leichtigkeit. DasGartengerät ist via App steuerbar und kehrt nach getaner Arbeitautomatisch zur Ladestation zurück.Für stimmungsvollen Musikgenuss im Freien sorgt der JBL Charge 3(124,15 Euro statt UVP 179 Euro). Der robuste Bluetooth-Lautsprecherfunktioniert völlig kabellos und ungebunden vom heimischen Wifi. Dankdes starken Lithium-Ionen-Akkus ist er auch als Powerbank verwendbarund kann bis zu 20 Stunden am Stück Musik abspielen. DieWasserdichtigkeit nach Schutzklasse IPX7 rundet den Lautsprecher alsideales Outdoor-Tool ab. Eine perfekte Ergänzung bietet die PhilipsHue Go LED Tischleuchte (63,86 Euro statt UVP 79,95 Euro), die viaApp steuerbar ist und gemütliche Lichteffekte erzeugt. Derenergiesparende Mini-Spotlight lässt sich dank internem Akku einfachtransportieren und unkompliziert an gewünschter Stelle platzieren.Die Lampe strahlt sowohl weißes als auch farbiges Licht ab und sorgtdamit an lauen Frühlingsabenden im wahrsten Sinne des Wortes fürHighlights.Die Netatmo Presence (239,95 Euro statt UVP 299 Euro) istSicherheitskamera und smartes Außenlicht in einem und damit einwahres Multitalent im Garten. Sie zeichnet Videomaterial bei einermaximalen Reichweite von 20 Metern und einem Weitwinkel von 100° mit1080p Full-HD auf, dank leistungsstarkem Infrarot auch in der Nacht.Das Flutlicht kann per App manuell oder automatisch aktiviert werden.Die Kamera ist wetterfest und kann bedenkenlos im Außenbereichangebracht werden.Und so einfach geht es: Über den Link https://vattenfall.tink.degelangen Vattenfall Kunden zum Online-Shop und geben dort ihreVertragskontonummer ein. Damit steht ihnen das komplette Sortiment zuden dort aufgeführten vergünstigten Konditionen zur Verfügung.Vattenfall Kunden erhalten mindestens 10 % Rabatt auf alle Produkte.Versand und Rücksendung sind selbstverständlich kostenfrei.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:Sandra Kühberger, sandra.kuehberger@vattenfall.de,Media Relations & Editorial Germany,Telefon +49 30 8182 2323http://www.vattenfall.de/newsroomOriginal-Content von: Vattenfall GmbH, übermittelt durch news aktuell