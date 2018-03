Modernisierung der Wirtschaft angestrebt, politische Stabilität absehbar / Präsidentschaftswahlen in Russland

Berlin, Bonn, Moskau (ots) - Russland wählt am 18. März ein neuesStaatsoberhaupt. Aller Voraussicht nach wird der alte auch wieder derneue Präsident sein: Wladimir Putin. Trotz der angespanntenBeziehungen zwischen Russland und dem Westen dürfte die Bestätigungdes Amtsinhabers für die deutsche Wirtschaft kein Nachteil sein: derAmtsinhaber steht zwar nicht für grundlegende strukturellewirtschaftliche Reformen oder einen demokratischen Aufbruch, dafüraber für Berechenbarkeit und Stabilität."Russland wird von seinem 2014 eingeschlagenen Kurs derImportsubstitution nicht abrücken. Weder der Ukrainekonflikt, nochder Syrienkrieg sind gelöst, neue politische Verwerfungen mitGroßbritannien sind absehbar. Auch in der Sanktionsfrage bleiben dieFronten verhärtet. Die Europäische Union verlängerte die sektoralenSanktionen gegen Russland wegen der Ukrainekrise bis zum 31. Juli2018. Die Krim-Sanktionen laufen bis 13. September 2018 weiter. Dierussischen Gegensanktionen sind gar bis Ende 2018 in Kraft", erklärtHans-Jürgen Wittmann von Germany Trade & Invest in Moskau. Zudemverheißen die neuen CAATSA-Sanktionen der USA gegen Russland nichtsGutes und hängen wie ein Damoklesschwert über der wirtschaftlichenEntwicklung des Landes. "Trotz dieser schwierigen Ausgangslage wuchsdas russische Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2017 um etwa 1,5 Prozent.Für 2018 ist ein ähnlicher Anstieg zu erwarten", so Wittmann weiter.Um die heimische Wirtschaft zu modernisieren und neueWachstumsimpulse zu erzeugen, setzt die russische Regierung auf dieDigitalisierung der Wirtschaft, die Erhöhung der Arbeitsproduktivitätund die Förderung von Nicht-Rohstoff-Exporten. Ziel ist es, russischeUnternehmen und ihre Produkte in den internationalenWertschöpfungsketten zu etablieren. Diese Initiativen werden jedochvoraussichtlich erst mittelfristig die gewünschten Ergebnissebringen. Kurzfristig muss die Regierung Schlüsselbranchen weiter mitProduktions- und Absatzfördermaßnahmen unterstützen. Das Geld dafürverdient Russland nach wie vor hauptsächlich durch den Export vonRohstoffen. Die russische Regierung setzt alles daran, den Ölpreisstabil hoch zu halten und verlängerte die mit der Organisation Erdölproduzierender Länder (OPEC) vereinbarte Förderbegrenzung für Rohölauf 1,8 Millionen Barrel pro Tag bis Ende 2018."Im Zuge des Präsidentenwahlkampfes gibt es zudem Wahlgeschenkefür das russische Volk. Seit dem 4. Quartal 2017 steigen die Gehältervor allem für Staatsbedienstete sowie im Gesundheits- undBildungssektor kontinuierlich. Die Renten legten 2017 gar um 3,6Prozent zu. Die Lohnerhöhungen sollen neue Impulse für den lahmenKonsum setzen. Auch die verfügbaren Einkommen sollen 2018 erstmalsnach Ende der Krise wieder anziehen", erläutert Hans-Jürgen Wittmann.Wohltaten gebe es auch für Familien: "So erhalten bedürftige Elterneine monatliche Zahlung von 150 Euro für das erste Kind und dasMutterkapital, das ab dem 2. Kind gezahlt wird, wird bis 2021verlängert. Auch Hypotheken für Familien mit Kindern sollen mit rund2,2 Milliarden Euro subventioniert werden".Weitere Informationen zu Russland finden Sie unterwww.gtai.com/russland Germany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173andreas.bilfinger@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_de http://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell