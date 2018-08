Modernisierung des Fuhrparks bei Tochterunternehmen des Splendid Drinks Netzwerks / LKWs werden mit elektronischen Abbiegeassistenten ausgestattet (FOTO)

Luxembourg (ots) -Im Netzwerk der Splendid Drinks stehen die Zeichen aufOptimierung: Aktuell wird die Fahrzeugflotte bei denTochterunternehmen wie Göttsche Getränke, Bley & Bley, QuandtGetränke, Esling Getränke, Quandt-Schön oder Schankwerk modernisiertund erweitert. Um die Belieferung der Kunden und die gesamte Logistikauch weiterhin zuverlässig, schnell und effizient bewerkstelligen zukönnen, wurden 2018 bereits 60 Fahrzeuge von MAN gekauft; weitere 40Fahrzeuge sind im Vorlauf. Dabei handelt es sich vorwiegend um Trucksbis 26 t und Transporter der Reihe TGE. Die Fahrzeuge, die alle derAbgasnorm EURO 6 entsprechen, sind technisch robust und auf demneuesten Stand und mit elektronischem Abbiegeassistentenausgestattet. Die Technik, die seit einigen Wochen verstärkt imGespräch ist, dient dazu, beim Rechtsabbiegen gefährliche Situationenund Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden. DerAbbiegeassistent überwacht mit Hilfe von Ultraschallsensoren dieunfallkritischen, vom Fahrer schwer einsehbaren Bereiche unmittelbarvor dem Fahrerhaus und auf der fahrerabgewandten Seite neben demFahrerhaus. Auch wenn der Abbiegeassistent europaweit erst ab 2022Pflicht wird, werden ältere Fahrzeuge der Splendid Drinks-Unternehmenbereits jetzt mit dieser Technik nachgerüstet.Über Splendid DrinksDie Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihrenSitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche:international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereichalkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, inDeutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlernund -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. ZumLeistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment anGetränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren fürGastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werdenverschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten.Über MANMAN Truck & Bus ist einer der führenden europäischenNutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen mitjährlich rund 10 Milliarden Euro Umsatz (2017). Das Produktportfolioumfasst Transporter, Lkw, Busse, Diesel- und Gasmotoren sowieDienstleistungen rund um Personenbeförderung und Gütertransport. MANTruck & Bus ist ein Unternehmen der Volkswagen Truck & Bus AG, die inKürze zu TRATON AG umfirmiert, und beschäftigt weltweit mehr als36.000 Mitarbeiter.Die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH -- Tochter der MAN Truck &Bus AG -- setzte 2017 in Deutschland 32.477 neue und gebrauchte Lkw,Busse sowie Transporter ab. Sie verfügt mit eigenen Servicebetriebenund Servicepartnern über mehr als 350 Servicestandorte. Etwa 4.600Mitarbeiter erzielten 2017 einen Umsatz von rund 2,9 Mrd. EUR.Pressekontakt:Splendid Drinks AGSibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 28 26 16-0press@splendid-drinks.comwww.splendid-drinks.comMAN Truck & Bus Deutschland GmbHAlwin BertiOskar-Schlemmer-Straße 19-2180807 MünchenTel.: +49 89 242027530Mobil +49 1703327665alwin.berti@man.euwww.man.deOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell