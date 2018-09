Modernes Liegenschaftsmanagement macht Schule / Südkoreanische Regierungsdelegation besucht BLB NRW (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Düsseldorf, den 24. September 2018In der vergangenen Woche hat eine südkoreanischeRegierungsdelegation die Zentrale des Bau- und LiegenschaftsbetriebesNRW (BLB NRW) besucht, um sich über die Verwaltung derLandesimmobilien zu informieren. Hintergrund ist das Bestreben derkoreanischen Regierung, das Staatsvermögen des Landes aktiver zuverwalten und zu nutzen."Wir sind hier, um mehr über die vorbildlichen Maßnahmen zuerfahren, die der BLB NRW in den letzten Jahren eingeleitet hat, underhoffen uns einen Einblick in die praktische Arbeit", so LeeYong-Wook vom südkoreanischen Finanzministerium.Eine Aussage, die Marcus Hermes, Geschäftsführer des BLB NRW,gerne hört: "Es freut uns sehr, dass sich unser Bestreben, den BLBNRW zu einem modernen Bau- und Immobilienmanager umzubauen, bis nachKorea herumgesprochen hat. Unser Wissen und unsere Erfahrungen, diewir in den vergangenen Jahren gesammelt haben, teilen wir gerne."Besonders interessierten sich die Besucher für die Organisationdes BLB NRW, die Finanzierung und dessen Beitrag zurStadtentwicklung. Auch die Bürgerbeteiligung war ein großes Thema.Überrascht waren die Gäste über die Antwort des BLB NRW auf dieFrage, wie viele Kleingrundstücke man denn besitze: Nicht eineinziges. Zur Bereinigung des Immobilienportfolios wurden diese schonvor Jahren verkauft oder - im Falle von Straßen und Grünflächen - anandere Landesbetriebe abgegeben."Das Kennenlernen des BLB NRW und die anschaulichenPraxisbeispiele werden uns sicherlich helfen, die Verwaltung desStaatsvermögens in Südkorea zu optimieren", resümiert Lee Yong-Wookden Besuch beim BLB NRW.Die achtköpfige Delegation aus Südkorea setzte sich aus Vertreternverschiedener Ressorts zusammen, etwa dem Wirtschafts- undFinanzministerium, der Korea Land and Housing Corporation, einer demkoreanischen Bau- und Transportministerium nachgeordneten Behörde,Vermögensverwaltern der Korea Asset Management Corporation (KAMCO)sowie Stadtplanern des Korea Institute of Urban Planners.Über den BLB NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.200 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung undPlanung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf vontechnisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRWversteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Silke SchenckLeiterin Presse und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWTelefon: +49 (0)211 / 61 700-836E-Mail: Silke.Schenck@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell