"Moderner Fuhrpark. Modernes Unternehmen": Ford Gewerbewochen mit Top-Angeboten für Firmenkunden (FOTO)

Köln (ots) -- Spitz kalkuliertes Full-Service-Leasing für hochmoderne FordPkw-Modelle wie den neuen Ford Mondeo Hybrid Turnier mitelektrifiziertem Antrieb- Attraktive 0 %-Auswahl-Finanzierung für Nutzfahrzeug-Modelle wieden beliebten Ford Transit Custom-Kastenwagen- Ford Lease Full-Service-Paket bietet Firmenkunden volleKostentransparenz und Kalkulationssicherheit über die kompletteVertragslaufzeit"Moderner Fuhrpark. Modernes Unternehmen": Unter diesem Mottospricht Ford ab sofort mit der "Gewerbewochen"-Herbst-Initiativegezielt Firmen und Betreiber kleiner und mittelgroßer Flotten an, dieihre Innovationskraft auch durch ihre Dienstwagen nach außendarstellen wollen - etwa mit dem neuen Flaggschiff im Flottenangebotvon Ford, dem elektrifizierten Ford Mondeo Hybrid Turnier*. Ihnbietet der Kölner Automobilhersteller zusammen mit Ford Lease1während der Gewerbewochen mit dem besonders günstigenFull-Service-Leasing bereits ab einer monatlichen Leasingrate von229,00 Euro netto (brutto: 272,51 Euro)2 ohne Leasing-Sonderzahlungbei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Gesamtfahrleistung von30.000 Kilometern an.Darin bereits enthalten: das Ford Lease Full-Service-Paket3inklusive Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgabensowie anfallende Verschleiß-Reparaturen inklusiveVerbrauchsmaterialien im vereinbarten Umfang. Das Paket bietet denFirmenkunden volle Kostentransparenz und Kalkulationssicherheit überdie dreijährige Leasing-Laufzeit. Auf Wunsch lässt sich derDienstleistungsumfang um weitere Bausteine wie Reifen-, Tank- oderVersicherungs-Service ergänzen.Auch für gewerbliche Nutzfahrzeug-Kunden halten die neuen FordGewerbewochen attraktive Angebote wie etwa die 0%-Auswahl-Finanzierung4 bereit. Für den beliebten Ford Transit Custom280 mit kurzem Radstand, 77 kW (105 PS)* starkem Turbodieselmotor und6-Gang-Schaltgetriebe bedeutet dies eine monatliche Finanzierungsratevon nur 199,00 Euro5 über die vierjährige Laufzeit bei einerGesamtfahrleistung von 40.000 Kilometern."Mit den aktuellen Gewerbewochen setzen wir eine im Markt sehrbeliebte und erfolgreiche Tradition fort", erläutert Claudia Vogt,Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH."Zugleich erleichtern wir großen, mittleren und auch kleinerenUnternehmen den Zugang zu modernen Firmenwagen - zum Beispiel mitelektrifiziertem Antrieb wie etwa dem Ford Mondeo Hybrid Turnier. Erentspricht dem Wunsch unserer Gewerbekunden nach einemelektrifizierten Fahrzeug ohne Reichweiten- oder Ladeeinschränkungenund stellt damit eine hochinteressante Alternative zum Diesel dar."Weiterführende DetaiI-Informationen zu den Ford Gewerbewochen undzu den weiteren Angeboten für Firmen- und Flottenkunden inklusivekonkreter Beispiel-Berechnungen hält die Websitehttps://www.ford.de/geschaeftskunden bereit.* Kraftstoffverbrauch des Ford Mondeo Hybrid Turnier in l/100 km:5,5 - 4,8 (innerorts), 4,7 - 4,5 (außerorts), 5,0 - 4,4 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 113 - 101 g/km. CO2-Effizienzklasse: A+.Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.1) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH,Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossensind Großkunden mit Ford-Rahmenabkommen sowie gewerblicheSonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das FordLease Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in derFord Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossensind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallendeVerschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohneLeasing-Sonderzahlung. Bei weiteren Fragen zu Details undAusschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an IhrenFord-Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines FordLease-Vertrages.2) Z. B. der Ford Mondeo Hybrid Turnier, 2,0-l-Benzinmotor undElektromotor mit Systemleistung gesamt 138 kW (187 PS),Automatikgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, ohneLeasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 kmGesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis einer UPE von EUR35.294.12 (EUR 42.000,- brutto), zzgl. Überführungskosten. DieRate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis vonEUR 7,43 netto (EUR 8,84 brutto) monatlich. Details bei allenteilnehmenden Ford-Partnern.3) Das Ford Lease Full-Service-Paket beinhaltet Wartungs- undInspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen invereinbartem Umfang. Nur erhältlich im Rahmen eines FordLease-Vertrages.4) Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank GmbH,Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, erhältlich alsKlassische Finanzierung, Systemfinanzierung und FordAuswahl-Finanzierung. Angebot gilt für noch nicht zugelassene,für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neueFord-Nutzfahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung undAbschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden(ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford-Rahmenabkommen sowiegewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen,Behörden), bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Bittesprechen Sie für weitere Details Ihren teilnehmenden FordPartner an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach§ 6a Preisangabenverordnung dar.5) Z. B. der Ford Transit Custom Kastenwagen Lkw Basis 280 L1,2,0-l-Dieselmotor mit 77 kW (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,auf Basis eines Aktionspreises von EUR 25.172,59 brutto (EUR21.153,44 netto), zzgl. Überführungskosten, FordAuswahl-Finanzierung, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung40.000 km, Anzahlung EUR 4.019,15, Nettodarlehensbetrag EUR21.153,44, Soll-Zinssatz (fest) p. a. 0,00 %, effektiverJahreszins 0,00 %, Gesamtbetrag EUR 21.153,44, 47 monatlicheRaten je EUR 199,-, Restrate EUR 11.800,44. Details bei allenteilnehmenden Ford-Partnern.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell