Unterföhring (ots) -Moderner Fünfkämpfer vs. 400-Meter-Sprinter! In der ersten Ausgabevon "Schlag den Besten" kommt es auf ProSieben zum Duell derAusnahmesportler: Der Moderne Fünfkämpfer Robin (24, Potsdam) und der400-Meter-Läufer Felix (23, Ulm) kämpfen um 50.000 Euro - und nochviel mehr: Der Gewinner des Abends darf eine Woche später erneutantreten und kann weitere 50.000 Euro gewinnen. ProSieben zeigt"Schlag den Besten" am 8. August um 20:15 Uhr."Ich kann vieles. Seit Jahren probiere ich die unterschiedlichstenSportarten aus - und dummerweise kann ich mir auch noch vielTrash-Wissen merken", verspricht Felix. Der Medizinstudent hat vieleJahre Leichtathletik als Leistungssport betrieben. Der Ulmer spieltaußerdem Volleyball und Squash und fährt Kajak und Wakeboard. SeinKontrahent Robin sagt: "Fünfkampf hält mich sehr vielseitig. Darüberhinaus habe ich ein breites Allgemeinwissen und bringe Taktik undGeschick von Haus aus mit. Ob das reicht, werden wir sehen." Der24-Jährige studiert Mathematik und Sport auf Lehramt.Welches Allround-Talent beweist nicht nur Kraft und Ausdauer,sondern auch Köpfchen und Geschick? Elton führt bei "Schlag denBesten" durch den Abend. Ron Ringguth kommentiert. Produziert wirddie ProSieben-Show von Raab TV."Schlag den Besten" - ab 8. August 2019, immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell