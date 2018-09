"Moderne Technologie hat mich wieder auf die Füße gestellt." / Computergesteuerte Beinorthese C-Brace® macht Menschen mobil / Ottobock auf der Rehacare 2018

Duderstadt/Düsseldorf (ots) -"Selbstbestimmt leben" ist das Motto der diesjährigen Rehacare,der internationalen Fachmesse für Rehabilitation und Pflege vom 26.bis 29. September in Düsseldorf. Welche Bedeutung Technologie indiesem Zusammenhang hat, zeigt Wolfgang am Stand von Ottobock mit derneuen Generation der Lähmungsorthese C-Brace.Rückwärts gehen, Treppen steigen, holprige Wege meistern - was soeinfach scheint, war für Wolfgang aus Köln-Lindlar rund 50 Jahre langnicht möglich. Mit acht Jahren erkrankte er an Kinderlähmung, indessen Folge sein rechtes Bein gelähmt blieb. "Vor meiner Erkrankungwar ich sehr sportlich, zeitweise saß ich dann aber im Rollstuhl oderbin als Kind mit diesem altmodischen Schienen-Apparat gelaufen",erinnert sich Wolfgang. Weil der heute 68-jährige nicht gut gehenkonnte, begann er zu schwimmen und entdeckte seine Leidenschaft fürdas Reiten. Mit 40 Jahren kamen dann die Auswirkungen desPost-Polio-Syndroms hinzu und viele alltägliche Dinge wurden nocheinmal schwerer für Wolfgang. Die folgenden Jahre waren zudem vonStürzen und mehreren schweren Beinbrüchen geprägt.Ein neues Lebensgefühl: angstfrei gehenSeit 2012 fährt Wolfgang wieder Fahrrad, macht Nordic Walking undYoga und reitet gelegentlich wieder. Möglich machte dies die ersteC-Brace Generation - die weltweit einzige Lähmungsorthese, die sowohldie Stand- also auch die Schwungphase des Gehens kontrolliert. DieSensoren im Gelenk erkennen, in welcher Phase des Gangzyklus sich derAnwender gerade befindet, und der Mikroprozessor regelt denHydraulikwiderstand entsprechend. "Ohne diese Unterstützung würde ichzusammensacken, mein Bein kann mein Körpergewicht nicht halten",erklärt Wolfgang."Die moderne Technologie hat mich wieder auf die Füße gestellt -und sie hat mich ohne Angst laufen lassen." Für Wolfgang bedeutetdiese Sicherheit ein neues Lebensgefühl: "Wenn ich so nachdenke, habeich eigentlich gar nicht mehr das Gefühl, behindert zu sein."Von seinem Schicksal erzählt Wolfgang auch im Rahmen einerneuartigen Digital-Media-Kampagne, die Ottobock zeitgleich zurRehacare 2018 am 26. September 2018 startet. Konzipiert undrealisiert vom VICE-Netzwerk, zeigen kurze Videos und Fotos imDokumentarstil, wie Anwender ihren Alltag mit C-Brace meistern.Ottobock auf der Rehacare 2018Am Stand A37 in Halle 6 der Düsseldorfer Messe stellt Ottobockseine Lösungen zum Thema "Selbstbestimmt Leben" vor. Im Fokus stehenRollstühle für unterschiedliche Anforderungen - von Elektro- überAktiv- bis hin zu Sportrollstühlen. Neu sind zum Beispiel derbesonders wendige Juvo Elektrorollstuhl mit Mittelradantrieb und derHigh-End-Rollstuhl Zenit R mit Starrrahmen für aktive Nutzer.Besucher mit neurologischer Erkrankung der unteren Extremität,beispielsweise einer inkompletten Querschnittslähmung, können auf demStand aber auch das C-Brace persönlich testen, um zu entscheiden, obsich die Beinorthese für ihren Fall eignet. Auch für Besucher mitFußheberschwäche bietet Ottobock einen Schnelltest: Innerhalb kurzerZeit lässt sich so feststellen, ob Funktionelle Elektrostimulationmit dem L300 Go System für sie infrage kommt.Hintergrund zum neuen C-Brace®Die neue Generation der Lähmungsorthese ist seit Juli 2018 beizertifizierten Sanitätshäusern verfügbar. Sie eignet sich fürMenschen, deren kniestreckende Muskulatur ganz oder teilweise gelähmtist. Das neue C-Brace ist deutlich kleiner und leichter als seinVorgänger und ermöglicht einen noch natürlicheren Bewegungsablauf.Zudem lässt sich das Orthesensystem unauffällig unter der Kleidungtragen. Ein weiterer Vorteil: Das C-Brace ist mit einer App auf demSmartphone einfach zu bedienen. So können Anwender zum Beispiel fürdas Fahrradfahren einen speziellen Modus auswählen.Pressekontakt:Gesa LissUnternehmenskommunikationOttobock SE & Co. KGaAPrenzlauer Allee 242, 10405 BerlinTelefon: 030 398 206 223Handy: 0151 4416 1837E-Mail: gesa.liss@ottobock.deTech Media Day 2018Erfahren Sie mehr über die Zukunft der Medizintechnologie bei unserem"Tech Media Day" am 23. Oktober 2018 in Wien. Experten unsererForschung & Entwicklung geben Ihnen Einblicke in unsereZukunftsvision, Forschungsstände und neueste Produktentwicklungen.Original-Content von: Ottobock, übermittelt durch news aktuell