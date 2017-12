Moderne Sklaverei: Betroffene von Menschenhandel stärken

Berlin (ots) - Zum Internationalen Tag für die Abschaffung derSklaverei am 2. Dezember 2017 erklärt das Deutsche Institut fürMenschenrechte:"Sklaverei und Menschenhandel sind geprägt von Unfreiheit, Zwangund massiver wirtschaftlicher Ausbeutung. Menschenhandel findet inDeutschland in verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, derFleischverarbeitung, dem Bau, dem Transportgewerbe, der Pflege, imHaushalt oder der Sexindustrie statt. Nach Deutschland geflüchteteMenschen sind aufgrund ihrer knappen Ressourcen, fehlender Sprach-und Rechtskenntnisse sowie ihres unsicheren Aufenthaltsstatus inihrer Lebenslage besonders verletzlich und damit anfällig fürAusbeutung.Trotz internationaler Menschenrechtsverträge zum Schutz vorAusbeutung, und vieler politischer Debatten, die die Rechte derBetroffenen betonen, sieht die Praxis in Deutschland nach wie voranders aus. Der Expertenausschuss, der die Umsetzung derEuroparatskonvention gegen Menschenhandel durch Deutschlandüberprüft, hat 2017 unter anderem kritisiert, dass BehördenBetroffene von Menschenhandel nicht erkennen und diese deshalb keinenZugang zu ihren Rechten haben. Betroffene können nur selten ihreAnsprüche auf Lohn und Entschädigung durchsetzen. Selbstminderjährige Betroffene erhalten eine Aufenthaltserlaubnis zurDurchsetzung ihrer Rechte nur, wenn sie im Strafverfahren alsZeuginnen oder Zeugen aussagen.Die zuverlässige Identifizierung der Betroffenen vonMenschenhandel ist der Dreh- und Angelpunkt sowohl für dieStrafverfolgung der Täter als auch für die Durchsetzung derBetroffenenrechte. Davon hängen gesetzlich verankerte Ansprüche aufAbschiebeschutz, Aufenthalt, Sozialleistungen oder die staatlicheEntschädigung ab.Der Ausschuss empfiehlt eine umfassende nationale Strategie zurBekämpfung aller Formen des Menschenhandels sowie eine unabhängigeBerichterstatterstelle. Diese sollte aussagekräftige Informationenüber Menschenhandel in Deutschland erheben, um Aufschluss über dasDunkelfeld, die Wirkung von Behördenhandeln sowie das Zusammenwirkender Akteure zu erhalten."WEITERE INFORMATIONENHeike Rabe (2017): Bekämpfung von Menschenhandel - einemenschenrechtliche Zwischenbilanz. Handlungsfelder für die kommendeLegislatur (Information Nr. 8) http://ots.de/QCqnUPressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTel.: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @dimr_berlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell