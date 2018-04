Moderne Sklavenarbeit in Fanta und O-Saft / Studie zeigt katastrophale Arbeitsbedingungen auf Orangen-Plantagen in Brasilien (FOTO)

Berlin (ots) -Der brasilianische Saftkonzern Cutrale steht im April 2018 erneutwegen moderner Sklavenarbeit auf der offiziellen Liste desbrasilianischen Arbeitsministeriums. Die sogenannte "schmutzigeListe" listet Unternehmen auf, die ihre Arbeiter*innen Bedingungen"analog zur Sklavenarbeit" ausgesetzt haben. Den weltweit größtenGetränkehersteller Coca-Cola hält diese Listung jedoch nicht davonab, Saftkonzentrat von Cutrale zu kaufen, eines der drei führendenSaftunternehmen Brasilien. Aber auch bei Deutschlands inzwischenwichtigstem Safthändler, der Edeka-Gruppe, landet Cutrale-Saft in denSupermarktregalen.Die neue Studie "Ausgepresst- Hinter den Kulissen derSaftindustrie" der Christlichen Initiative Romero (CIR) zeigt: Aufden Plantagen von Cutrale und dessen Zulieferern werden systematischArbeitsrechte verletzt: Arbeiter*innen sind permanent giftigenPestiziden ausgesetzt, leiden unter intransparenten Hungerlöhnen,häufigen Unfällen bei körperlicher Schwerstarbeit und untermangelnder gewerkschaftlicher Vertretung.Orangensaft aus Konzentrat wird oft für weniger als einen Euro proLiter verkauft und kostet damit ähnlich wenig wie Wasser. Dassentlang der Wertschöpfungskette die Orangenpflücker*innen undSaftfabrikarbeiter*innen drauf zahlen, beleuchtet die neue Studie.Die CIR appelliert an Unternehmen, auch bei ihren Lieferanten imglobalen Süden Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte zuübernehmen. "Coca-Cola und Edeka sind die Großen der Branche. Siemüssen sich klar von Herstellern distanzieren, deren Orangen unterBedingungen moderner Sklavenarbeit geerntet wurden", fordertStudienautorin Sandra Dusch Silva, CIR-Expertin für sozialeUnternehmensverantwortung.Für die Studie hat die CIR gemeinsam mit der Organisation RepórterBrasil Plantagen vor Ort besucht und Arbeiter*innen befragt -¬bereits zum dritten Mal. Trotz der nach wie vor oft unwürdigenArbeitsbedingungen am Anfang der O-Saft-Lieferkette in Brasilien hatsich seit den Vorgängerstudien 2013 und 2015 auch Einiges in derSaft-Branche bewegt: Immer mehr deutsche Supermärkte und Abfüllersetzen auf Rainforest-Alliance-zertifizierte Säfte. Und auch derAnteil an Fairtrade-zertifiziertem Saft aus Brasilien - und somitauch an zertifizierten Plantagen - ist gestiegen, unter anderem durchdie Listung bei Aldi und Lidl.Die vollständige Studie sowie eine Zusammenfassung der zentralenErgebnisse, Fotos, Testimonials und Infografiken sind zu findenunter: www.ci-romero.de/presse_studie_ausgepresstDie "schmutzige Liste" des brasilianischen Arbeitsministeriums(Listenplatz 150: Sucocítrico Cutrale Ltda): http://ots.de/5fpWIrPressekontakt:Sandra Dusch Silvadusch@ci-romero.de030- 41 72 38 000176 - 64 19 07 09Original-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell