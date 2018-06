Moderne Schulen brauchen keine Noten / Die Deutsche Schulakademie diskutiert neue Wege der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern (FOTO)

Dortmund (ots) -Sind Noten als alleiniges Mittel der Leistungsbeurteilung in derSchule heute noch zeitgemäß? Eignen sich Zensuren in Zeiten vonInklusion, Zuwanderung und Kinderrechten, um die Leistungen allerSchülerinnen und Schüler wirklich gerecht zu beurteilen? "Lehrkräftekönnen mit alternativen Formen der Leistungsbeurteilung wieLernentwicklungsgesprächen die Stärken und Schwächen von Schülerinnenund Schülern oft viel differenzierter bewerten als mit Zensuren.Viele Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises gehen dabei mitgutem Beispiel voran", sagt Prof. Dr. Hans Anand Pant,Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie, auf dem Forum "Lernen.Leistung. Noten?" in Dortmund. In der zweitätigen Veranstaltung derDeutschen Schulakademie stehen neue Formen der Leistungsermittlungund Leistungsbewertung im Mittelpunkt: Schulpraktikerinnen undSchulpraktiker stellen erfolgreiche Konzepte vor und geben eingerahmtvon wissenschaftlichen Impulsen praxisnahe Anregungen für dieUmsetzung. Das Forum, das mit 170 Teilnehmenden ausgebucht ist,findet in Kooperation mit Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel (TechnischeUniversität Dortmund) und Prof. Dr. Thomas Häcker (UniversitätRostock) vom 26. bis 27. Juni im Dortmunder U statt.Silvia-Iris Beutel, Mitglied im Programmteam der DeutschenSchulakademie, fordert in ihrem Statement, anstelle einerüberwachenden Dokumentation des Lernverhaltens einen Dialog mit denlernenden Kindern und auch mit deren Eltern in den Vordergrund zustellen. "Die Zeiten der schlechten Noten als Strafe und Sanktionsind endgültig vorbei! Heute geht es um Anerkennung undMitbestimmung, wenn wir Leistungen beurteilen müssen", sagt dieProfessorin für Schulpädagogik an der TU Dortmund.Noten zu vergeben, ohne mit den Schülerinnen und Schülern darüberzu sprechen, fördert das Lernen wenig, stellt auch Prof. Dr. ThomasHäcker, Mitglied der Jury des Deutschen Schulpreises, fest. Für dieWeiterentwicklung der Lernkultur muss ein anderer Umgang mitLeistungen in der Schule gefunden werden, so Häcker. Die rechtlichenRahmenbedingungen dafür seien gar nicht so schlecht: "DieNotenverordnungen in den Ländern weisen zum Teil ausdrücklich daraufhin, dass die Ergebnisse der Leistungsermittlung nicht nur genutztwerden sollen, um das Lernen und die Selbsteinschätzung derSchülerinnen und Schüler zu fördern, sondern auch dazu, den eigenenUnterricht zu verbessern."Die Deutsche Schulakademie unterstützt mit dem Forum "Lernen.Leistung. Noten?" Schulen dabei, sich über alternative Formen derLeistungsbeurteilung, deren Vor- und Nachteile sowie Prinzipien zurerfolgreichen Implementierung einer lern- und leistungsgerechtenLeistungsbeurteilung zu informieren. Im Mittelpunkt stehen dabei dieerfolgreichen Konzepte der Preisträgerschulen des DeutschenSchulpreises. Interessierte, die nicht am Forum "Lernen. Leistung.Noten?" teilnehmen konnten, finden Konzepte und weitere Anregungenzur alternativen Leistungsbewertung auch auf dem DeutschenSchulportal: www.deutsches-schulportal.deDie Deutsche Schulakademie gGmbH, eine Einrichtung von RobertBosch Stiftung und Heidehof Stiftung, ist eine bundesweit aktive undunabhängige Institution für Schulentwicklung und Lehrerfortbildungmit Sitz in Berlin. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Modelleausgezeichneter Praxis aus mehr als zehn Jahren Deutscher Schulpreismit Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufzubereitenund in die Breite zu tragen. Dabei wendet sie sich mit ihrenAngeboten an alle Schulen in Deutschland. Die Deutsche Schulakademieorganisiert innovative Fortbildungen und gestaltet umfangreicheSchulentwicklungsprogramme, stellt Materialien über gute Schulpraxiszur Verfügung und berät zu Fragen der Schul- undUnterrichtsentwicklung.Pressekontakt:Claudia HagenLeitung KommunikationDie Deutsche Schulakademie gGmbHHausvogteiplatz 1210117 BerlinTel: + 49 (0)30 / 76 75 95-210Fax: +49 (0)30 / 76 75 95-300claudia.hagen@deutsche-schulakademie.dewww.deutsche-schulakademie.dewww.deutsches-schulportal.dewww.facebook.com/DeutscheSchulakademieOriginal-Content von: Die Deutsche Schulakademie, übermittelt durch news aktuell