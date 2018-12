Wiesbaden (ots) -Schmerzlos, schleichend und mit der Angst vor Sehverlustverbunden: Die Rede ist vom "Grünen Star". Sich von der Diagnose undeiner lebenslangen Tropfentherapie einschränken lassen? Keine Optionfür den Münchner Udo Stuckmann! Stattdessen lässt er sich mit demiStent inject® behandeln und erfreut sich seitdem an einem gesenktenAugeninnendruck und weggefallener Tropfentherapie. Wir haben mit ihmund seinem Arzt Prof. Michael Koss über die Behandlungsmethodegesprochen.Udo Stuckmann aus München ist offen, wissbegierig und humorvoll.Langeweile als Rentner? Fehlanzeige! Der 81-Jährige war früher in derTelekommunikation tätig und ist vielseitig interessiert: Er liestgerne, engagiert sich in einer Stiftung und fährt gerne Rad. DieDiagnose "Grüner Star" (Glaukom) trifft ihn vor Jahren unerwartet.Das Erschreckende: Zwar wird ihm der erhöhte Augeninnendruck (kurz:IOD; Intraokulardruck) von 29 mmHg mitgeteilt (die Grenze zwischennormalem und erhöhtem IOD liegt meist bei etwa 21 mmHg), was genauder Wert bedeutet, erklärt ihm jedoch niemand. Erst später in eineranderen Praxis in München erfährt er, dass in seinen Augen mehrKammerwasser gebildet wird als abfließen kann - dies verursacht denerhöhten IOD. Um die Schädigung von Sinneszellen zu verhindern, musseine Drucksenkung erfolgen. Er erkennt: Wie seine Mutter vor ihm, istauch er nun einer der schätzungsweise rund 800.000 deutschenGlaukomerkrankten.(1)Auf die Diagnose folgen zahlreiche Tropfentherapien für HerrnStuckmann. Im Urlaub steht er ohne Tropfen da, weil sein Reisegepäckabhanden gekommen ist, er muss Tropfen wechseln und leidet an rotenAugen. Wenn er an die Zeit zurückdenkt, sagt er: "Tropfen waren einMüdemacher."Aus diesen Gründen entscheidet er sich nach eingehender Beratungmit seinem Münchner Arzt Prof. Michael Koss vom AugenzentrumNymphenburger Höfe für eine innovative Behandlungsmethode mitMini-Stents aus Titan.iStent inject®: "Es klappt nicht gut, sondern ausgezeichnet!"Angst vor dem ambulanten Eingriff hat Udo Stuckmann keine, denn ervertraut seinem Arzt vollkommen. Nicht ohne Grund, denn Prof. Kosssetzt die Stents regelmäßig ein und behandelt seit mehr als dreiJahren Glaukompatienten mit dem Verfahren.Die winzigen Stents (Durchmesser: 0,3 mm; Länge: 0,4 mm) solleneinen schnellen Durchstrom von Flüssigkeit bewirken. Das Implantatstellt eine Verbindung zwischen der vorderen Augenkammer und demnatürlichen Abflussweg des Kammerwassers her - was zur signifikantenSenkung des Augeninnendrucks führen kann.Bei Herrn Stuckmann werden beide Augen nacheinander operiert.Schmerzen hat er zu keinem Zeitpunkt. Praktisch: Da der Rentner auchan einer Katarakt ("Grauer Star") leidet, konnten die Stents inVerbindung mit einer Katarakt-Operation eingesetzt werden. Denoperativen Anspruch beim Einsetzen der Stents bewertet Prof. Koss alsdurchaus anspruchsvoll. Er erklärt: "Man muss sich eingehend damitbeschäftigen. Es gibt definitiv eine Lernkurve. Ich denke aber, wennman die Technik beherrscht und gut selektiert, dann ist es eine sehrschöne Sache für das entsprechende Patientenkollektiv." Einer, derhiervon profitiert hat, ist Herr Stuckmann - auf die Frage, was ersich von den Stents erhofft hat, antwortet er: "Dass ich nicht mehrtropfen brauche, mein Augendruck wieder normal ist und ich keineAngst mehr vor einer Erblindung haben muss - alles ist eingetreten.Es klappt nicht gut, sondern ausgezeichnet."Arzt über iStent inject®: "Am besten dokumentierte und publizierteDatenlage"Mit dem Behandlungsverlauf seines Patienten ist auch Prof. Kosszufrieden: "Bei ihm haben wir wirklich eine außerordentlich schöneDrucksenkung erreicht." Seiner Einschätzung nach ist das Verfahrenfür Patienten geeignet, die eine anatomisch passendeKammerwinkelstruktur besitzen und ein mildes bis moderates Glaukombesitzen.Einen Vorteil des Stents sieht er darin, dass die notwendigeTherapietreue beim Tropfen wegfällt: "Wenn es uns gelingt, dieTropfengabe zu mini- oder gar eliminieren, dann muss der Patientnicht mehr daran denken, ordentlich zu tropfen." Den Stent alssolches bewertet er als sehr gut verträglich und führt an, dass essich um ein sehr sicheres Verfahren handelt, wenn der Operateur esbeherrscht. Besonders lobend hebt er hervor, dass der iStent inject®"die am besten dokumentierte und publizierte Datenlage besitzt". EineStudie bespielsweise liefert überzeugende Daten zur Drucksenkung: 66Prozent der Patienten hatten auch nach zwölf Monaten einen dauerhaftgesenkten Augeninnendruck von unter 18 mmHg ohne Medikamente.(2)Das Glaukom bezeichnet er als "momentan spannendsten Bereich inder Augenchirurgie", weil sich hier viele Entwicklungen hervortun.Für die Zukunft wünscht sich der Münchner Augenarzt, ebenso wie vieleseiner Kollegen, ein implantierbares Produkt, welches mitMedikamenten bestückt ist. Zudem äußert er den Wunsch nach weitererForschung, um stammzellenbasiert oder gentherapeutisch Zellen im Augewieder aufzubauen. Bis es soweit ist, wird er, wie bei HerrnStuckmann, den iStent inject® als eine Behandlungsoption einsetzen.Kassenärztliche Erstattung: Die Kosten für den iStent inject®werden, die medizinische Notwendigkeit vorausgesetzt, von den Kassenerstattet. Das Erstattungsprozedere ist in den einzelnenBundesländern unterschiedlich geregelt.Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.iStent.deEs handelt sich hier um allgemeine Informationen. Patientensollten ihren Augenarzt befragen.(1) http://cms.augeninfo.de/fileadmin/pat_brosch/glaukom.pdf(Letzter Aufruf: 24.09.2018) Patientenbroschüre Glaukom. Herausgeber:Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA) und DeutscheOphthalmologische Gesellschaft (DOG)(2) Voskanyan L, García-Feijoó J, Belda J, Fea A, Jünemann A,Baudouin C. Prospective, unmasked evaluation of the iStent injectsystem for open-angle glaucoma: Synergy trial. Adv Ther2014;31:189-201.Pressekontakt:Rothenburg & Partner GmbHKira KönigFriesenweg 5f22763 HamburgTel: 040/ 8891080E-Mail: koenig@rothenburg-pr.deOriginal-Content von: Glaukos Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell