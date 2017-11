Berlin (ots) - Zur notwendigen Neujustierung derKlimaschutzpolitik kann der Energieträger Flüssiggas ebensosignifikant beitragen wie zur Luftreinhaltung - so lautete diezentrale Botschaft des Branchenkongresses Forum Flüssiggas 2017 inWürzburg an die Politik. Der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG)appellierte an die Teilnehmer der Sondierungsgespräche in Berlin,sich in der Klimaschutz- und Energiepolitik auf realistische Ziele zuverständigen."Alle Maßnahmen und Instrumente der neuen Legislaturperiodesollten an ihrem konkreten Beitrag zur Vermeidung vonTreibhausgasemissionen und Luftschadstoffen gemessen werden",erklärte der DVFG-Vorsitzende Rainer Scharr im Rahmen des ForumsFlüssiggas 2017. Im Wärmemarkt könne ein Wechsel zu effizienterFlüssiggas-Technologie jährlich vier Millionen Tonnen CO2 einsparen;mit einer Verdopplung der Autogasflotte wäre im Mobilitätssektor proJahr eine Reduktion um eine Million Tonnen CO2 möglich. Zudem könneder Energieträger Flüssiggas mit einer drastischen Senkung vonSchadstoffen wie Feinstaub und Stickoxiden aufwarten. "Wenn moderneFlüssiggas-Anwendungen einbezogen werden, nimmt die EnergiewendeFahrt auf", zeigte sich Scharr überzeugt.Am diesjährigen Forum Flüssiggas vom 8. bis 9. November inWürzburg nahmen rund 250 Experten, Entscheider, Unternehmer sowienationale und internationale Hersteller teil. Im Rahmen derbegleitenden Fachausstellung präsentierten 26 Unternehmen auf 1.400m2 Fläche Produkte, Innovationen und neue Ideen rund um den Einsatzdes Energieträgers Flüssiggas. Das Forum Flüssiggas 2017 wurde inKooperation mit der Fokus Zukunft GmbH & Co. KG klimaneutralgestellt: Die CO2-Emissionen der Veranstaltung werden über dieFörderung eines Wasserkraft-Projektes kompensiert, das emissionsfreiEnergie für Gebiete in Mali, Mauretanien und dem Senegal erzeugt.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell