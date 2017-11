Moderne Festbrennstoffgeräte dürfen in Stuttgart auch bei Feinstaubalarm betrieben werden

Frankfurt am Main (ots) - Seit dem Frühjahr 2017 gilt inBaden-Württemberg die neue Luftqualitätsverordnung fürKleinfeuerungsanlagen. Damit erlaubt die Landesregierung den Betriebvon modernen holzbefeuerten Festbrennstoffgeräten in Stuttgart auchan Tagen, an denen Feinstaubalarm ausgerufen wird. Darauf weist derHKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. hin.Unter die Erlaubnis fallen alle modernen Kaminöfen, Kachelöfen undHeizkamine sowie Pelletöfen, Herde und Backöfen, die seit dem 1.Januar 2015 im Handel erhältlich sind. Auch alle Geräte, die vor demStichtag in Betrieb genommen wurden und bereits dieEmissionsanforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllen, zählendazu.Der Hintergrund: Moderne Festbrennstoffgeräte, die diegesetzlichen Anforderungen erfüllen, verursachen bis zu 85 Prozentweniger Emissionen als ihre Vorgänger aus den 70er und 80er Jahrendes letzten Jahrhunderts.Heizen mit Holz: Positives Signal auch aus BerlinIn seiner aktuellen Emissionsberichterstattung zeigt dasUmweltbundesamt zudem auf, dass die Emissionen der rund elf MillionenFestbrennstoffgeräte in Deutschland seit dem Jahr 2010 deutlichzurückgegangen sind. Den neuen Zahlen zufolge sind diese im Zeitraumvon 2010 bis 2015 absolut um rund ein Drittel gesunken.Der stetige Rückgang basiert im Wesentlichen auf dem Erfolg der imJahr 2010 in Kraft getretenen Novelle der 1. BImSchV. Die Verordnungführt dazu, dass insbesondere ältere Holzfeuerstätten, die denGroßteil der Emissionen verursachen, in mehreren Stufen bis zum Jahr2024 stillgelegt, ausgetauscht oder nachgerüstet werden. Durch densteten Austausch ist für die Zukunft eine weitere Verringerung derFeinstaubemissionen durch Holzfeuerrungen zu erwarten.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell