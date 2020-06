Moderne Ärzte prüfen neue Arbeitgeber - Live und anonym! / Jeder zweite Arzt ist offen für eine berufliche Veränderung / Und doch bewerben sich nur wenige Ärzte auf offene Stellen / Wie ist das möglich?

Niedernberg (ots) - "Viele Ärzte wollen, tun es aber nicht! Sie tun es nicht, weil sie sich nicht trauen. Sie tun es nicht, weil sie nicht öffentlich zeigen wollen, dass sie an einer neuen Stelle interessiert sind. Sie tun es nicht, weil die Art und Weise wie sie angesprochen werden, sie nicht überzeugt," so die Erfahrung von Dr. med. Friedrich Gagsteiger, Gynäkologe und Reproduktionsmediziner aus Ulm.Analoge oder digitale Stellenanzeigen sind den meisten Ärzten zu langweilig, auf Hochglanz polierte Karriereseiten zu unglaubwürdig. Veränderungsbereite Ärzte suchen den "Blick hinter die Kulissen", sie wollen im Vorfeld wissen, was sie wirklich erwartet. Sie wollen sich einen persönlichen Eindruck von den Menschen machen, mit denen sie zukünftig erfolgreich zusammenarbeiten wollen."Aber sie wollen in dieser Informationsphase anonym bleiben. Sie wollen sich erst dann bewerben, wenn sie die neue Stelle absolut überzeugt hat. Aus genau diesem Grund bewerben sich so viele Ärzte nicht, obwohl sie großes Interesse an einer neuen Herausforderung haben", erklärt Wolfgang Bachmann, CEO bei jofodo.Boost löst das Dilemma auf. Live - glaubwürdig! Live - anonym!Boost ermöglicht jedem Arzt in einer absolut anonymen Umgebung einen potenziellen neuen Arbeitgeber auf "Herz und Nieren" zu prüfen. Einfach und bequem.Boost erlaubt den Sprung über den eigenen Schatten und die Überwindung des inneren Schweinehunds. Boost gestattet Ärzten das zu tun was sie schon so lange machen wollen: Ausschau halten nach einer neuen beruflichen Herausforderung.Der nächste digitale Live-Talk findet am 26. Juni um 16 Uhr statt - Boost ist kostenlos für alle Ärzte.Pressekontakt:Wolfgang BachmannCEO Jofodo AGNordring 5563843 NiedernbergTelefon 06028.21798.91Fax 06028.217981.99Mail: wolfgang.bachmann@jofodo.de http://www.jofodo.dehttp://www.jofodo.agWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140145/4628238OTS: Jofodo AGOriginal-Content von: Jofodo AG, übermittelt durch news aktuell